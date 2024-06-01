快訊

台中集體霸凌畫面曝光！國三生慘遭砸頭、皮帶狂鞭 心碎嬤報警告到底

狄鶯「受夠孫家人」要離婚！「大姑兒子」怒：再胡說就走法律

砸重金裝潢？北藝大豪華校長室挨酸「別再占學生便宜」 校方說話了

台北艾麗線上旅展「住宿優惠最低38折、每日限量免費升等」！還有餐券優惠最低43折起

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

六月即將迎來暑假囉！也正是安排旅遊、享受美食的最佳時機。台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店搶搭上半年度最大旅展「2024 TTE 台北國際觀光博覽會」，自即日起至6月9日推出「線上旅展」，提供住宿與餐飲優惠。餐券最低43折起、住宿券下殺38折，還有每日限量五間可升等「尊貴客房」，住宿期間可享用酒店健身中心及富比士評選的最佳戶外高空泳池，讓旅客盡享吃、喝、玩、樂的超值計畫，趕快揪團安排！

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

台北艾麗住宿下殺38折再免費升等

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店榮獲2023世界奢華酒店大獎「奢華藝術酒店獎」，以「城市花園」的美稱著稱。豪華客房雙人住宿券下殺38折，每張僅需7,200元，並可享每日限量五間升等「尊貴客房」的機會。位於信義區的便利地點，讓賓客在享受購物與旅遊樂趣之餘，也能體驗優雅舒適的住宿環境，盡覽台北101景觀天際線，是親子同樂或周末小旅行的理想選擇。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

LA FARFALLA餐飲優惠最低43折起

LA FARFALLA義式餐廳每週五、六、日限時供應的肉食主義現切牛排吃到飽下午餐，以67折1,599元推出雙人餐券，是肉食主義者的最佳選擇。此外，LA FARFALLA也首次推出43折799元的「商業午餐單人美食券」，以及The Terrace大廳酒吧的「艾麗犇犇單人美食券」，每張499元，可享台式紅燒牛肉麵或紐西蘭牛肉漢堡擇一，滿足上班族的午休時光。The Terrace大廳酒吧更以47折1,299元推出週一至週五「2H雙人暢飲券」，包含酒水暢飲與一份小點。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

線上旅展滿額贈禮抽獎送軟性飲品

凡於本次線上旅展消費滿10,000元，即享「大廳酒吧單人酌酒小食及軟性飲品一份」抽獎機會。詳情請洽台北艾麗酒店官網或致電(02)6631-8060。這個暑假，台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店為您帶來無與倫比的住宿和餐飲體驗，絕對是暑期旅遊的最佳選擇。

編輯推薦

旅展 餐券

相關新聞

中山必逛市集！北捷「微糖生活節」六月新主題「女子喫茶派對」登場

台北捷運「微糖生活節」更換新主題，六月每週末推出「女子喫茶派對」，成為中山區不可錯過的市集活動。此次活動將美食小吃與手作文創集結一堂，現場還設有「命定下午茶」互動心理測驗，完成任務即可獲得限定禮品。

台北艾麗線上旅展「住宿優惠最低38折、每日限量免費升等」！還有餐券優惠最低43折起

六月即將迎來暑假囉！也正是安排旅遊、享受美食的最佳時機。台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店搶搭上半年度最大旅展「2024 TTE 台北國際觀光博覽會」，自即日起至6月9日推出「線上旅展」，提供住宿與餐飲優惠。餐券最低43折起、住宿券下殺38折，還有每日限量五間可升等「尊貴客房」，住宿期間可享用酒店健身中心及富比士評選的最佳戶外高空泳池，讓旅客盡享吃、喝、玩、樂的超值計畫，趕快揪團安排！

花蓮「丘丘森旅」7月起暫停營業！網友：記得要回來噢

花蓮震災過後，旅客量銳減，已有業者等不及補助，先行停業。花蓮旅宿「丘丘・森旅」於臉書及官網公告，因地震的衝擊，將於7月1...

2024夏季旅展懶人包／今夏最優惠行程看這檔！ 韓國千人遊、香港買2晚送1晚、星級飯店餐券元有找遊

上半年全台最大旅展–TTE台北國際觀光博覽會，也是夏季最大旅展，於5/31~6/3在台北世貿一館登場，集合國內外觀光推廣單位、航空公司、及中央部會與縣市地方政府、旅行社和飯店業者，暑假想要購買優惠行程

觀光振興花蓮方案今起跑 個別旅客住宿優惠 16QA一次查

0403大地震重創花蓮，交通部觀光署為振興當地經濟與觀光，今天起推出自由行及團客住宿補助，聯合新聞網整理個別旅客住宿優惠...

粉絲瘋打卡！ 朝聖「NewJeans取景地」熱舞拍攝　這1畫面不小心恐觸法 罰鍰500元

粉絲瘋打卡！ 朝聖「NewJeans取景地」熱舞拍攝　這1畫面不小心恐觸法罰鍰500元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。