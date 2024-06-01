台北艾麗線上旅展「住宿優惠最低38折、每日限量免費升等」！還有餐券優惠最低43折起

六月即將迎來暑假囉！也正是安排旅遊、享受美食的最佳時機。台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店搶搭上半年度最大旅展「2024 TTE 台北國際觀光博覽會」，自即日起至6月9日推出「線上旅展」，提供住宿與餐飲優惠。餐券最低43折起、住宿券下殺38折，還有每日限量五間可升等「尊貴客房」，住宿期間可享用酒店健身中心及富比士評選的最佳戶外高空泳池，讓旅客盡享吃、喝、玩、樂的超值計畫，趕快揪團安排！

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

台北艾麗住宿下殺38折再免費升等

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店榮獲2023世界奢華酒店大獎「奢華藝術酒店獎」，以「城市花園」的美稱著稱。豪華客房雙人住宿券下殺38折，每張僅需7,200元，並可享每日限量五間升等「尊貴客房」的機會。位於信義區的便利地點，讓賓客在享受購物與旅遊樂趣之餘，也能體驗優雅舒適的住宿環境，盡覽台北101景觀天際線，是親子同樂或周末小旅行的理想選擇。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

LA FARFALLA餐飲優惠最低43折起

LA FARFALLA義式餐廳每週五、六、日限時供應的肉食主義現切牛排吃到飽下午餐，以67折1,599元推出雙人餐券，是肉食主義者的最佳選擇。此外，LA FARFALLA也首次推出43折799元的「商業午餐單人美食券」，以及The Terrace大廳酒吧的「艾麗犇犇單人美食券」，每張499元，可享台式紅燒牛肉麵或紐西蘭牛肉漢堡擇一，滿足上班族的午休時光。The Terrace大廳酒吧更以47折1,299元推出週一至週五「2H雙人暢飲券」，包含酒水暢飲與一份小點。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

線上旅展滿額贈禮抽獎送軟性飲品

凡於本次線上旅展消費滿10,000元，即享「大廳酒吧單人酌酒小食及軟性飲品一份」抽獎機會。詳情請洽台北艾麗酒店官網或致電(02)6631-8060。這個暑假，台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店為您帶來無與倫比的住宿和餐飲體驗，絕對是暑期旅遊的最佳選擇。