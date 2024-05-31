粉絲瘋打卡！ 朝聖「NewJeans取景地」熱舞拍攝　這1畫面不小心恐觸法 罰鍰500元

粉絲們注意囉！ 韓國人氣女團「NewJeans」最新單曲《How Sweet》MV，選在台灣多處知名景點取景拍攝，復古風格呈現台灣特色場景，引發熱烈討論，更刮起粉絲朝聖拍攝地旋風，甚至在礁溪平交道前模仿MV畫面，現場跳起歌曲舞蹈致敬偶像。不過，此舉動一不小心恐觸法。

NewJeans。圖／IG@newjeans_official

南韓女團NewJeans日前在台灣拍攝的新歌MV《How Sweet》，於近日終於公開取景地，包括台北華江天橋、富錦街以及礁溪平交道等，宜蘭、萬華、民生社區等地全都入鏡，其中一幕能見NewJeans在宜蘭礁溪德陽平交道背對普悠瑪號大秀舞姿，不過這些其實都有事先申請路權，若像民眾擅自闖入恐怕影響交通，進而挨罰。

NewJeans。圖／IG@newjeans_official

據《東森新聞》報導，礁溪分局交通組長歐陽奇提醒，未經申請在平交道附近奔跑追逐、嬉遊，或在道路上跳舞，若足以影響交通秩序者，最高可處新台幣500元罰鍰。