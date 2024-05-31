粉絲瘋打卡！ 朝聖「NewJeans取景地」熱舞拍攝 這1畫面不小心恐觸法 罰鍰500元
粉絲們注意囉！ 韓國人氣女團「NewJeans」最新單曲《How Sweet》MV，選在台灣多處知名景點取景拍攝，復古風格呈現台灣特色場景，引發熱烈討論，更刮起粉絲朝聖拍攝地旋風，甚至在礁溪平交道前模仿MV畫面，現場跳起歌曲舞蹈致敬偶像。不過，此舉動一不小心恐觸法。
南韓女團NewJeans日前在台灣拍攝的新歌MV《How Sweet》，於近日終於公開取景地，包括台北華江天橋、富錦街以及礁溪平交道等，宜蘭、萬華、民生社區等地全都入鏡，其中一幕能見NewJeans在宜蘭礁溪德陽平交道背對普悠瑪號大秀舞姿，不過這些其實都有事先申請路權，若像民眾擅自闖入恐怕影響交通，進而挨罰。
據《東森新聞》報導，礁溪分局交通組長歐陽奇提醒，未經申請在平交道附近奔跑追逐、嬉遊，或在道路上跳舞，若足以影響交通秩序者，最高可處新台幣500元罰鍰。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言