TTE台北國際觀光博覽會 屏東館「迎王平安祭典」限定亮相

台北國際觀光博覽會即日起至6月3日於台北世貿中心盛大開幕，屏東縣政府今年以「屏東迎王平安祭典」為主題，設計了充滿宗教文化與祭祀氛圍的屏東館，將三年一科之慶典呈現於展館中，讓參觀民眾在展場即可身臨其境感受屏東迎王平安祭的盛況，帶來滿滿的平安祝福！

屏東縣政府表示，屏東館開幕表演由御鼓坊演奏傳統廟會鼓曲揭開序幕，縣府交通旅遊處強調，為讓民眾更了解本縣特色，展期間每日定時有萬丹鄉農會紅豆豆奶試飲活動，限量提供甜而不膩的健康飲品！歡迎民眾填寫問卷或加入「屏東go購」成為會員，即可獲得環保提袋，參加現場互動遊戲還可精美環保杯、溫泉毛巾、屏東寶貝放電小禮包等精美小禮品！

值得注意的是，6月7至9日在屏東縣立體育館登場「我們生活節」透過藝術表演、市集、影展等關注勞工權議題；另於6月21日超遊感體驗的「屏東 3D 旅遊嘉年華」以陸海空多角度體驗屏東，推薦給喜歡運動及挑戰的朋友，相關活動訊息請上「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書及IG查詢，並歡迎下載「屏東GO好玩」APP掌握第一手活動訊息。