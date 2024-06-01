去韓國只要200元！？ 易斯達航空TTE旅展超驚喜票價優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假即將到來，民眾出國需求旺盛，尤其韓國絕對是出國選擇前五名，韓國LCC航空代表─易斯達航空（Eastar Jet）看準市場的旺盛需求，將參與5/31～6/3期間在台北世貿盛大登場的「2024 TTE台北國際觀光博覽會」，並帶來超驚喜票價折扣，台北到韓國清州單程票價最低只要200元起。

▲韓國忠清北道清州湖美景。 圖：shutterstock／來源

清州位於韓國忠清北道，離首爾、江原道近，以此做為旅遊據點，可暢遊忠清北道、江原道、首爾首都圈等，旅遊安排上更加多元靈活，加上韓國四季分明，每一個季節都能感受不同風情。

易斯達航空將於6/2～6/3在旅展設立攤位，現場購票即可享有韓國全航線10%折扣的旅展專屬優惠（不適用於官網線上旅展優惠活動），航線選擇包括：台北出發到仁川、清州、濟州，以及熱門的松山─金浦。適用出發日期則為7/7～10/26之間，十分適合想在暑假期間來趟說走就走的旅行。

▲濟州島必訪景點：城山日出峰。 圖：shutterstock／來源

無法到旅展現場民眾也不用失望，易斯達航空亦貼心推出線上旅展優惠，並打出超殺優惠的票價，台北─清州單程票價最低200元起；台北─仁川／松山─金浦／台北─濟州單程票價最低400元起（以上航線限台灣出發）；購票日期為5/31～6/14之間，適用出發日期則為7/7～10/26，有興趣的民眾請把握難得機會。

此外，旅展期間到訪易斯達航空攤位，現場追蹤台灣官方IG帳號還可獲得一次抽獎機會，有機會得到精美小禮！ 易斯達航空期盼以超吸睛的價格以及多元的出發選擇，讓熱愛韓國旅遊的台灣朋友們輕鬆探索更多的旅遊目的地。

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