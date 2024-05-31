TTE台北旅展搶好康！馬祖館推機加酒5499起 現場抽來回機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）於5/31 (五)～6/3 (一) 每日10:00~18:00，在台北世貿一館「2024台北國際觀光博覽會」推廣馬祖地方特色觀光旅遊，推廣微光馬祖活動，展現馬祖現正大爆發的藍眼淚自然生態之旅，還有閩東傳統聚落、戰地風情、老酒美食等，連續4天每日5場次整點特別規劃「用轉的，回答問題抽好康!!」活動，每時段限30名參加，完整達成任務，即可獲得抽獎機會，最大獎「台北－馬祖（來回）」機票一張，讓您開心爽玩馬祖。

馬管處表示，為推廣馬祖多元豐富的旅遊，偕同旅行業者推出遊程優惠，在旅展期間「兄妹旅行社」推出南竿及北竿3日遊，也有客製化行程包含提供四鄉五島旅遊規劃、專業在地導覽服務以及小客車和九人座租車服務等，最低優惠價格從9,990元起。華信假期總代理「易飛旅遊」推出馬祖精選機加酒專案，包括來回機票及住宿、保險，每人只要5,499元起，旅展期間更享第二人折扣500元優惠，為旅客提供超值又輕鬆的幸福小旅行，展覽期間購買行程加碼送馬管處製作的限量版可愛梅花鹿鑰匙圈。

▲馬祖芹壁村擁有地中海般的迷人風光。 圖：Shutterstock／來源

此外，「2024微光馬祖系列活動」將於7/19在南竿遊客中心舉辦「微醺音樂會－南竿場」、7至8月期間「學生島嶼嘉年華」每週3天有來自各地的學生將在馬祖四鄉五島演出，9/6在北竿馬鼻灣舉辦「微醺音樂會-北竿場」，10/5-10/6還有刺激好玩的鐳戰生存遊戲。歡迎大家到「馬祖風管處展區（攤位編號：B322）」買遊程、玩遊戲、搶好康！相關活動詳細訊息，請參閱「馬祖國家風景區管理處」官網與「馬祖愛趴GO」FB 粉絲專頁。

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