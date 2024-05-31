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2024「波波草嘉年華」佐登妮絲城堡登場！還能體驗凡爾賽宮庭禮服與飲品第二杯半價優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自佐登妮絲城堡臉書粉專
圖／取自佐登妮絲城堡臉書粉專

超Q波波草嘉年華登場！佐登妮絲城堡變身巨大冰淇淋盤即日起至9月1日，佐登妮絲城堡盛大推出最新活動「波波草嘉年華」，吸引眾多遊客前來觀賞。圓滾滾、毛茸茸的彩葉波波草因其圓潤蓬鬆的造型，被網友戲稱為「小團子」。如今，這些波波草將城堡點綴得如同一個巨大冰淇淋盤，成為夏季最萌打卡景點。

圖／取自佐登妮絲城堡臉書粉專
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活動期間，布萊恩花園廣場被大面積的彩葉波波草覆蓋，形成吸睛的景觀。除了波波草，園區內還設有多個必拍景點。室內「野餐打卡區」和全新落成的「兒童遊戲區」，為家庭遊客提供了絕佳的活動空間。此外，炫彩熱氣球點綴的「日沐小舖」和放有漸層階梯草球的「幸福鐘塔」都充滿了童話般的氛圍，是不可錯過的拍照打卡勝地，趕快揪團了!

圖／取自佐登妮絲城堡臉書粉專
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圖／取自佐登妮絲城堡臉書粉專
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活動期間還有豐富的免費體驗和表演活動。購買龍血玻尿酸買一送一組，即可免費體驗凡爾賽宮廷禮服，還有親子裝體驗，讓遊客感受宮廷華麗。特定時段的街頭藝人表演，包括魔術和折氣球小丑等，為活動增添了更多樂趣。每周六下午，受歡迎的佐美喵也會在大廳與遊客互動拍照。

圖／取自佐登妮絲城堡臉書粉專
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此外，從6月1日到9月1日，「台灣仲夏旅遊節」在拉斐爾咖啡廳推出夏日飲品第二杯半價優惠，為遊客提供消暑飲品。活動還包括「文藝復興沉浸展-《會動的文藝復興》」和「陳向詠婚紗攝影展」，讓遊客享受豐富的藝術文化體驗。城堡內設有多個打卡點，並附有拍照教學QR碼，讓每個人都能輕鬆拍出美照。佐登妮絲城堡的「波波草嘉年華」不僅帶來視覺享受，還提供多元的體驗和活動，絕對是今年夏季不可錯過的盛會。

圖／取自佐登妮絲城堡臉書粉專
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咖啡廳 波波草

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