想菲就飛！菲律賓遊學觀光 TTE旅展推出超值優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】上半年最具規模旅遊盛會「台北國際觀光博覽會」（Taipei Tourism Exposition 簡稱 TTE）將於5/31~6/3在台北世貿一館盛大登場，造訪菲律賓觀光部攤位填答問券，限量精美小禮物大放送。菲律賓觀光部攜手數家業者推薦多款CP值最高的旅遊優惠，讓民眾想菲就飛，輕鬆出遊無負擔。

▲距離台灣航程僅需3小時的長灘島，不僅擁有美麗的自然景觀，還有豐富多元的美食選擇，一直是台灣人的熱門旅行目的地。 圖：Shutterstock／來源

5大業者推出遊菲旅展最低價

【富立旅遊圖書館】規劃長灘島奢華度假第2位折NT20,000；長灘島 Henann 系列寵愛女人第2位半價；長灘島 Mandarin Bay 五星酒店慶開幕優惠案；長灘島頂級奢華香格里拉飯店買2晚送2晚精品住宿；愛妮島與深深集團聯盟合作推出純愛妮島度假之旅；五行（航）運轉遊宿霧（長榮／華航／星宇／菲航／宿霧太平洋航空）。

【長汎假期】長灘島繽紛樂5日，旅展現場一口價NT$20,900。搭乘皇家航空直飛，並且體驗豪華遊艇玩水上活動，夜晚更有泡泡泳池歡樂趴，從早玩到晚沉浸無限歡樂；另外，宿霧小資輕旅行5日，旅展現場一口價 NT$17,999。不論是娜魯蘇安魚類保護區浮潛或是與鯨鯊共游，一次玩多島讓你通通體驗，滿足你對於大海的熱愛。

▲菲律賓是學習英文的最佳選擇，擁有高水準的教學資源和實惠的學費，課外時間再享豐富的歡光休閒活動。 圖：Shutterstock／來源

到菲律賓學英文，比飛歐美國家更划算！飛往菲律賓航程短、與台灣零時差、英語能力高水平，外加自然資源豐富、消費經濟實惠，成為亞洲最受青睞的英語遊學首選。

【締佳菲律賓遊學】與【格仲國際遊學】展場限量提供超值遊學優惠方案，分別推出4週只要NT$35,000起，和4週含食宿只要US$999。 市場唯一直飛長灘島！

【菲律賓皇家航空】祭出旅展史上最低價：出發長灘島五天含稅簽只要NT$18,900，含豪華遊艇包船出海、SUP立槳、獨木舟活動等豐富行程。為期四日的展會，相約菲律賓觀光部攤位（號碼： B1213）超前部屬你的夏日假期。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野