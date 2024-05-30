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TTE旅展5/31登場 「關島觀光局」獨特紀念品現場等你拿

聯合新聞網／ TTN旅報
旅遊關島可體驗多種極限運動，如刺激的高空跳傘讓旅人留下難忘回憶。（圖片提供＝關島觀光局）
旅遊關島可體驗多種極限運動，如刺激的高空跳傘讓旅人留下難忘回憶。（圖片提供＝關島觀光局）

【文・莊士賢】

因應TTE「台北國際觀光博覽會」於5/31~6/3登場，關島觀光局（Guam Visitors Bureau）在旅展期間舉辦限時活動，提供來自關島的獨家紀念品，關島吉祥物可可鳥也將在攤位上亮相，參展民眾可與其拍照留念。

此次TTE旅展，參展民眾到關島攤位上並追蹤關島觀光局社群媒體，可獲得空運來台的關島點心—關島拉提石形狀的美味餅乾，無法親臨現場的民眾，透過🔗關島觀光局臉書專頁上所舉辦的線上抽獎活動，同樣可獲得關島好禮。

位於太平洋上的關島，擁有未受污染的水域和豐富海洋生物，旅人可盡情享受潛水、浮潛、划船等水上活動，以及親近與大自然，除此之外，還可體驗關島多元的文化內涵。關島年度活動也多，如第36屆的「關島密克羅尼西亞島嶼嘉年華」將於6月舉行，7月迎接第80屆的關島獨立紀念日，旅人遊訪關島可體驗不同節慶活動。

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旅展 觀光 關島

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