TTE旅展5/31登場 「關島觀光局」獨特紀念品現場等你拿
【文・莊士賢】
因應TTE「台北國際觀光博覽會」於5/31~6/3登場，關島觀光局（Guam Visitors Bureau）在旅展期間舉辦限時活動，提供來自關島的獨家紀念品，關島吉祥物可可鳥也將在攤位上亮相，參展民眾可與其拍照留念。
此次TTE旅展，參展民眾到關島攤位上並追蹤關島觀光局社群媒體，可獲得空運來台的關島點心—關島拉提石形狀的美味餅乾，無法親臨現場的民眾，透過🔗關島觀光局臉書專頁上所舉辦的線上抽獎活動，同樣可獲得關島好禮。
位於太平洋上的關島，擁有未受污染的水域和豐富海洋生物，旅人可盡情享受潛水、浮潛、划船等水上活動，以及親近與大自然，除此之外，還可體驗關島多元的文化內涵。關島年度活動也多，如第36屆的「關島密克羅尼西亞島嶼嘉年華」將於6月舉行，7月迎接第80屆的關島獨立紀念日，旅人遊訪關島可體驗不同節慶活動。
延伸閱讀>>TTE韓國館 貨櫃風引領旅遊時尚 看秀、打卡、千人遊韓國~暑假就要這樣玩
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言