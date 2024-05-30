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團客赴陸放寬 開了小門 原先規劃6月至9月旅遊的2萬人仍可出團

經濟日報／ 本報綜合報導
交通部表示，赴陸團客解禁仍在跨部會協商。 （聯合報系資料庫）
交通部表示，赴陸團客解禁仍在跨部會協商。 （聯合報系資料庫）

兩岸團客旅遊至今未能破冰，交通部昨（29）日與觀光業者開會，傳出赴陸團客解禁無望，交通部回應，仍在跨部會協商。據了解，雖禁團令仍在，但也適度給予放寬，讓先前已規劃6至9月赴陸的旅行團約1,000團、每團約20多人，赴陸團客總數約2萬人仍可出團。

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策，陸委會下午也將補充說明，原則將朝6月1日後，旅行業者仍可出團到大陸旅遊，但因中共近期對台軍演，又於世界衛生大會對台打壓，國台辦也持續口出惡言，政策才會有所保留。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日回應兩岸觀光議題，她表示，去年5月19日大陸方面宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊旅遊；今年4月28日，大陸旅遊主管部門已宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待。現在的問題是民進黨當局遲遲未作出回應，不斷地拿「誰先釋出善意」作搪塞和阻撓。

值得留意的是，交通部今日將在行政院會報告「拓展觀光亮點 帶動兆元產業」，提出四大策略，包括觀光品牌引客千萬、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊、智慧景區價值升級，是否會釋出對陸團客禁令最新政策備受關注。

交通部去年宣布，今年3月起開放組團赴陸，不料春節前政策大轉彎，僅允許3至5月出團，6月後已招攬旅客可提前出發、轉團或退款。隨著5月底期限將至，不少業者喊話政府6月全面解除禁團令。

交通部、觀光署昨與約21名旅行業代表開會，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁轉述李孟諺會中談話表示，目前幾個部會仍傾向禁團令不解除，也不允許再打廣告、招攬客戶，但是已經適時放寬，讓先前已規劃6至9月赴陸旅行團仍可出團，以維護顧客權益。

蕭博仁指出，春節前已招攬6月至9月前往大陸旅行團約有1,000團，每團約20餘人，不管是已解約、改期或轉團者，都可重新出團。他也說，希望6月底前先用包船方式開通平潭的船，大陸也說只要開通就會開放福建居民來台。

蕭博仁無奈表示，禁團令對業者是緊箍咒，於情、於法、於理、於憲都不合，業者針對此決議已表達強烈反對，希望是全面開放。

（記者邱琮皓、周湘芸、謝守真、陳宥菘）

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