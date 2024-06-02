「台北國際觀光博覽會」台北世貿登場 大會滿額加碼送「暢遊英國機加酒自由行」！

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024第18屆台北國際觀光博覽會」為全台具備高度產業指標性、專業性、消費型旅展，由台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司共同主辦，展期自5/31（五）～6/3（一）為期4天，於台北世貿一館盛大開展！

此次集結250家海內外廠商，展位規模近800格，包含12國海外單位、4大航空公司，以及中央部會與全台15縣市政府、50家旅行社和國內知名飯店、國旅業者一同共襄盛舉。海外單位包含：韓國觀光公社、JNTO 日本觀光局、香港旅遊局、菲律賓觀光部、馬來西亞觀光局、非洲駐華經貿聯合辦事處、泰國觀光局台北辦事處、帛琉觀光局、馬里亞納觀光局、關島台灣辦事處……等。航空公司包含：中華航空、長榮航空、國泰航空、台灣虎航，旅行社包含：可樂旅遊、五福、雙向、台鋼燦星、長汎、永信、喜鴻、鳳凰、喬瑞、易飛網、東南、尊榮、世邦、展笙、天海、名生、大榮、吉帝、永勁、鴻大、慶澤、旅遊家……等，中央與全台縣市政府（依展區規模排序）為：台北市政府、基隆市政府、花蓮縣政府、屏東縣政府、南投縣政府、台中市政府、桃園市政府、新北市政府、雲林縣政府、東部海岸國家風景區、馬祖風管處、茂林國家風景區、阿里山國家風景區……等，國內飯店為：台北君悅酒店、台北遠東香格里拉、台中林酒店、台東鹿鳴溫泉酒店、大板根森林溫泉酒店、華山觀止—虫二行館、中冠礁溪大飯店、葛瑪蘭飯店集團……等。

▲「2024第18屆台北國際觀光博覽會」集結250家海內外廠商，展位規模近800格，圖為參展單位－馬來西亞觀光局。 記者-謝旻蒨／攝

▲「2024 第18屆台北國際觀光博覽會」集結250家海內外廠商，展位規模近800格，圖為參展單位—香港旅遊發展局。 記者-謝旻蒨／攝

隨著全球旅遊業蓬勃發展，根據交通部觀光署出境市場分析數據指出，2023年國人出境旅客總數為1,179萬5,800人次，相比2022年下半年累積的148萬人次，成長率高達695%；若是與疫情前2019年1,710萬1,300人次相比，恢復率約達7成，據統計2023年國人出境目的地排名前5名，依序為第1名：日本422.5萬人次、第2名：中國大陸176.1萬人次、第3名：韓國95.4萬人次、第4名：越南85.3萬人次、第5名：泰國77.7萬人次。

單月48.44萬國人赴日 迎來日幣匯率新低點 即刻出遊超划算

2024年台灣市場在日本各航線逐漸恢復，除了桃園出發之外，台北松山、台中及高雄出發的航班也增加不少，再加上飛往日本二、三線城市的包機，以及數量不斷增長的郵輪航次，3月份入境日本的台灣旅客人數來到48.44萬人次，較去年飆升73.7%，比2019年成長20.4%，充分反映台灣人熱愛日本旅遊的現況。 日本始終榮登國人出國旅遊排行榜冠軍，除了日本交通便利之外，同時也擁有傳統日式文化，以及許多著名景點，還有飲食習慣也與台灣相似，除此之外，日本還有大小朋友喜愛的迪士尼樂園、大阪環球影城，隨著日幣匯率迎來新低點，赴日旅遊就趁現在！

▲參展單位－台鋼燦星旅行社。 記者-謝旻蒨／攝

出國熱潮夯到爆！業者推琳琅滿目旅遊行程 滿足民眾旅遊魂

隨著暑假旺季即將到來，業者主打親子旅遊、海島度假、節慶主題活動、郵輪體驗、小資輕旅行……等行程，各家業者推出琳瑯滿目行程，易飛網主打「日本九州輕旅行」兩人同行一人免費，平均每人只要13,950元即可暢遊日本、台鋼燦星旅行社「五星普吉島浮潛GO」團費14,999元起、長汎旅行社推出「魅力歐洲荷比法8日」團費80,900元起，東南旅行社推出「歌詩達郵輪」暑期親子遊19,900元起。

▲參展單位—可樂旅遊。 記者-謝旻蒨／攝

小資旅遊一口價7,900元起 一秒出遊無負擔

針對預算有限又想要出國放鬆的小資族群，可樂旅遊推出「韓國清州海景五日」7,900元起、易飛網推出「韓國釜邱雙城四日」14,900元起，大榮國際旅行社推出「激殺北海道～函館溫泉五日」團費20,888元起，吉帝旅行社推出「泰好玩水陸海鮮七日」團費23,500元起，旅展業者推出小資多元優惠方案，為民眾省荷包，勢必帶來一波強烈買氣。

▲參展單位—泰國觀光局。 記者-謝旻蒨／攝

東南亞渡假勝地 泰國、越南富國島 關鍵字搜尋度躍升

泰國政府在2023年11月中旬宣布開放台灣人持有效護照與回程機票，即可免簽進入泰國觀光旅遊，最長可停留30日，台灣旅客喜歡泰國的程度不在話下，大多集中在曼谷、清邁等直飛航點進行城市旅遊，另外業者嗅到海島商機，台鋼燦星旅遊與台灣虎航攜手合作一年「桃園－普吉島」直飛航班獨家包機，每週三、週六對飛，為泰國海島假期愛好者，帶來更便捷的旅遊方式。

越南富國島為越南第一大島，面積僅約兩個台北市大小，整座島嶼被潔白沙灘與蔚藍海水環繞，近來被世界旅人譽為越南馬爾地夫，島上消費平實，最常被其他高消費的熱門海島如峇里島比較，富國島自1/7宣布提供國際旅客免簽證優惠，加上各家航空公司推出直航航班，以及生活消費物價低廉、免簽證、航班直飛……等優勢，富國島近年成為國人熱門度假首選勝地之一。

▲參展單位－長榮航空。 記者-謝旻蒨／攝

長榮航空 巨型波音787夢幻客機登場 精選航線最低72折起 好禮獎不完

長榮航空在「台北國際觀光博覽會」現場主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼，另外精選航線推出超殺票價包含：桃園－清邁來回最低8,170元起（未稅）、桃園－北海道來回最低15,555元起（未稅）；歐美航線包含：桃園－巴黎來回最低25,200元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低28,571元起（含稅），此外民眾於旅展現場出示長榮航空 LINE 官方帳號好友，可以獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2%折扣，還能參加現場互動遊戲拿好禮。

▲參展單位－中華航空。 記者-謝旻蒨／攝

中華航空 超級夢幻大獎「全球不限航點來回機票」等你拿！

中華航空推出精選航點82折起之優惠回饋旅客，馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6千元，首爾6,068元起、福岡7,708元起，南半球澳洲全面下殺85折起，7/14即將開航的西雅圖最低22,092元起；另外凡活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動者，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」，另外還有「美國西雅圖首航機票」、「日本大九州任一航點機票」等超級夢幻大獎，與多樣好禮等你帶回家，例如：「福華飯店行政套房住宿／自助吧餐券」、「momo 購物網空氣清淨機」、「中華電信日韓漫遊序號」、「Uber APP 指定機場行程優惠序號」。

國泰航空 超級夢幻大獎「全球不限航點來回機票」等你拿！

想搶機票便宜，國泰航空宣布即日起推出全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折起，配合「台北國際觀光博覽會」，活動期間於國泰航空攤位現場，現場購買機票及生活選品，當天累積消費達指定門檻即可參與幸運抽獎，最大獎為萬元機票折抵金及20吋行李箱，同時，現場登記成爲國泰航空的國泰會員，或出示國泰航空聯名卡實體信用卡，即可領取 Haagen-Dazs 哈根達斯冰淇淋迷你杯1杯。

▲參展單位－台灣虎航。 記者-謝旻蒨／攝

台灣虎航「全航線單程機票799元」 購票最高85折優惠

台灣虎航看好即將迎來暑假出遊的高峰期，特別推出全航線單程799元（未稅）起的線上旅展優惠促銷價，並加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠！答對問題就有機會獲得豐富好禮，想要出國不用等，台灣虎航盡全力滿足大朋友小朋友旅遊魂，讓您即刻出發暢遊全世界。

遠東香格里拉飯店住宿1.6折、Mega50 推雙人海陸龍蝦套餐1,988元

台北遠東香格里拉飯店住宿券推出雙人入住尊榮客房最低優惠24折，每晚只要5,699元起，人氣自助餐「遠東Café」10客套組最優惠，約73折，ibuki 日本料理平日午間鐵板雙人套餐下殺57折，只要4,980元。台南遠東則祭出兩款平日住宿券，首推原價62,370元的《尊榮家庭房住宿乙晚》兩張券組，優惠價9,598元，約1.6折。新北美食地標 Mega50 景觀餐廳「Asia49 亞洲料理及酒廊」推出原價3,289元的豪華龍蝦海陸火鍋雙人套餐，優惠價只要1,988元，以及新北最高「50樓Café自助餐」超值餐券，最低57折起！

暢遊台灣之美 台北、桃園、台中、南投、雲、花、東 共15縣市攜手同台

隨著暑假旺季即將到來，國內旅遊熱潮逐漸升溫。TTE 台北旅展不僅是旅遊愛好者的必訪之地，更是一場展現台灣之美的盛會。由台北市政府、基隆市政府、桃園市政府、台中市政府、南投縣政府、雲林縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府等15縣市政府、部會攜手合作，共同推廣台灣在地文化，將台灣豐富多元的文化和景點呈現眼前，引領遊客深度探索國內的秘境風光。另外關注重點放在花蓮縣政府出手振興救觀光，推出「2024永續遊花蓮－國內外四大旅遊市場獎勵方案」，為促進國內外遊客及旅行團至花蓮旅遊。花蓮縣政府觀光處處長張志翔表示，此次4大旅遊市場獎勵方案包含：國內及國外自由行、國內及國外旅行團獎勵，於日前5/10開始實施，期盼盡快讓花蓮觀光產業復甦。凡國內自由行旅客到花蓮住宿，有機會將最大獎特斯拉model3帶回家，再加碼6月到9月天天抽出台北、台中或高雄飛花蓮的雙人機票。旅行團則針對一般團體、寵物旅遊、無障礙旅遊及外國遊客八人以上團體，提供帶團獎勵金，補助期間旅行社最高可獲得6.5萬元帶團獎勵！

▲參展單位－尊榮假期。 記者-謝旻蒨／攝

夢幻豪禮送給您！大會滿額加碼送【暢遊英國機加酒自由行】

歡慶「2024第18屆台北國際觀光博覽會」迎來第18個年頭，主辦單位舉辦多重好禮活動，包含：1.每日早鳥200位民眾預先至官網預約索票，並於現場排隊入場即可獲得皮革護照套及行李吊牌，2.旅展開展前至官網預約索票，並於展覽期間上午11:30前完成入場核銷，即可享有「日本大阪環球影城門票」限量抽獎活動資格，每日現場抽出3位幸運兒，並公告於台北國際觀光博覽會粉絲專頁。3.首創消費低門檻，民眾於展場當日消費滿5,000元，即可憑收據或信用卡簽單至【大會贈品處】兌換摸彩券1張，每消費增加10,000元即可再兌換摸彩券1張，依此類推，每人每日最多6張，眾多好禮獎項包含：東北亞、東南亞不限航點來回機票、加拿大極光之旅、人氣飯店住宿券、萬國通路行李箱……等好禮，最大獎是英國機加酒豪華之旅，價值高達10萬元！

隨著國人展開報復性旅遊熱潮，觀光業者看好此波旅遊商機，紛紛推出各種五花八門展場優惠、特惠促銷團、機票指定航點999元起……等活動，主辦單位亦預估為期4天入場民眾人潮將突破30萬人次，樂見觀光產業重返榮耀，並開創新一波億萬旅遊商機！

◉ 2024 台北國際觀光博覽會：https://www.tte.tw/、https://etp.tw/s/iil15

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野