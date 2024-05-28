比鳳凰花火車更吸睛！ 5大「鳳凰木」秘境美景：台中鳳凰花飛機、北斗紅色巨傘、朴子鵝寶寶鳳凰花、後壁水池抹茶厚片

鳳凰花火車不夠稀奇了！ 夏季5~6月是鳳凰木的盛花時節，火紅色樹冠開出滿滿的鳳凰花，為大家特蒐了幾處「火紅鳳凰木」與特色秘境交織出來的美景，不只有鳳凰花攝影追火車，還有更猛的隨手就能拍攝鳳凰花飛機、80多歲的老樹紅色巨傘、成群可愛鵝寶寶鳳凰花，還有私人秘境水池鳳凰花，迎夏美景快追吧！

➤新竹橫山「平交道鳳凰花」追火車

橫山平交道鳳凰花。圖／IG@aday0530提供

推薦新竹橫山平交道的傘狀火紅鳳凰木，就在車軌旁，攝影人都在追拍攝火車加上鳳凰花，這裡主要是通往內灣的普通車，平均一小時內1-2班火車往返通過，想要拍攝的朋友，需特別注意班次時間往返次數，有較多機會拍到火車與鳳凰花交織出來的美景。

橫山平交道鳳凰花

地址：新竹橫山鄉橫山村中豐路一段446號(平交道旁)

➤台中清泉崗「鳳凰花飛機」隨手拍

清泉崗鳳凰花飛機。圖／IG@bruce570318提供

由攝影師Bruce推薦的鳳凰花新拍點，直言鳳凰花火車似乎沒什麼稀奇，「鳳凰花飛機」才更夠看，這裡是台中清泉崗機場的飛機降落航線，輕鬆就有機會由手機捕捉到鳳凰花+飛機機身的美景，愛飛機的人們必追！

清泉崗鳳凰花飛機

地點：台中縣沙鹿區清泉路4之6號(羊博士鍋物料理店旁)

座標：24.2415833, 120.6210000

➤彰化北斗「鳳凰木老樹巨傘」畢業季最愛

北斗老樹鳳凰花。圖／IG@aday0530提供

焰紅如火的花朵開滿樹冠！ 彰化縣北斗鎮有棵種了超過80年的鳳凰木，鳳凰花正開得燦爛，猶如一把紅色巨傘，花開時節都吸引攝影迷駐守拍照，適逢畢業季，也有學生穿學士服來拍照，成為畢業季必拍美景。

Google maps搜尋「北斗鳳凰花」

地址：彰化縣北斗鎮東斗路1-38號(東斗路與光中路交叉口)

➤嘉義朴子「鵝寶寶鳳凰花」成群超可愛

朴子鵝寶寶鳳凰花。圖／IG@bb211019提供

成群白鵝與鳳凰花在一起，強烈的對比色加上大量的鵝群，視覺超衝擊，但更多了些可愛感，這是位於嘉義朴子的私人鵝寮鳳凰花秘境，特別低矮的鳳凰木成了鵝寶寶盛夏乘涼的聚集地！

朴子鵝寶寶鳳凰花

地點：嘉義朴子嘉47-1鄉道

座標：23.454217, 120.266590

➤台南後壁「水池鳳凰花」像抹茶奶酥厚片

台南後壁「水池鳳凰花」像抹茶奶酥厚片。圖／IG@molly888666提供

台南後壁最新鳳凰花網美景點，隱藏在鄉間田野中，一顆鳳凰花正盛開，而飄落的鳳凰花灑在一池長滿青苔綠水池上，像極了抹茶奶酥厚片，非常唯美。

這一處是位於台南後壁地區，隱藏鴨舍裡的水池鳳凰花美景，勿擅自進入，若想入內拍攝記得請先跟主人打招呼，但攝影師莫莉分享，只要拿小板凳站在田埂中，也能捕捉到這處美景哦！

座標：23.3497470, 120.3215850