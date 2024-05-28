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「福隆生活節、沙雕藝術節」5月31日同步登場 力推自行車旅程

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「福隆生活節」規劃有舊草嶺隧道、貢寮雙溪等自行車旅程，歡迎民眾前往體驗。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
「福隆生活節」規劃有舊草嶺隧道、貢寮雙溪等自行車旅程，歡迎民眾前往體驗。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處處長游麗玉表示，今年推出「福隆生活節」，規劃有舊草嶺隧道、貢寮雙溪等自行車旅程，歡迎國內外喜愛自行車活動的朋友們，前往東北角騎乘自行車深度體驗在地自然風景及特色商家。5/31將舉辦「福隆生活節」、「福隆國際沙雕藝術季」開幕活動。6/1配合交通部觀光署也將舉辦世界自行車日的響應活動，期盼透過一系列的自行車活動，營造東北角自行車觀光品牌及最佳旅遊選擇。

除了積極推動自行車騎遊活動之外，東北角管理處亦重視自行車騎遊的人員培訓，每年都會在活動開始前招募相關從業或興趣人士共同進行自行車領騎與維修實務培訓課程，透過專業領騎帶團、結合景點導覽解說進行遊程，使遊客更能深入了解在地人文特色，藉此促進自行車休閒活動及地方觀光旅遊。

▲東北角管理處今年舉辦自行車騎遊的人員培訓，受到熱烈響應。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲東北角管理處今年舉辦自行車騎遊的人員培訓，受到熱烈響應。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

為了讓更多民眾都能了解自行車領騎及維修技能，東北角管理處今年更增加在地商圈及大東北角觀光圈產業夥伴，並受熱烈響應課程人數突破百名報名參與。日前更邀請到領騎C級教練嚴煜庭以及資深環島騎乘體能肌力訓練教練鄭宗慧，講授自身領騎知識外，嚴煜庭教練還結合了自身專業地理學，將騎乘時如何判地形、坡段帶給人的影響進而調整騎乘狀態，避免危機發生；此外鄭宗慧教練在課程帶入自行車產業及觀光經濟體系的經驗內容分享，讓參與學員學習知識同時也能了解自行車產業現況。兩位教練授課風格也別於以往，採用互動式講課及情境模擬操作，讓學員們不僅能快速學習知識外，也能依據各種模擬情境題進行實務操作提升自身經驗，像是沒有專業的修補工具如何運用常見物品進行維修，期盼藉由本次培訓課程，讓參與的學員們共同提升旅遊服務品質與安全，並相互宣傳推廣東北角的自行車旅程。

▲福隆國際沙雕藝術季開幕活動將於5/31登場。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲福隆國際沙雕藝術季開幕活動將於5/31登場。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

「2024福隆生活節」相關活動資訊請參閱「東北角觀光資訊網」、「東北角之友」臉書粉絲團了解最新資訊。

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