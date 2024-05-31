台灣竹林秘境懶人包！不用跑到京都嵐山也能拍到美麗竹林

曾造訪過日本京都嵐山的朋友們，一定對那漫步在竹林小徑中的幽靜氛圍印象深刻吧？其實，在台灣，也有許多媲美京都嵐山的竹林秘境，正等待著旅客們去探索。

這些竹林秘境，散落於台灣各地，各有其獨特的風貌。有的竹林位於山間，與蓊鬱的森林相映成趣；有的竹林位於溪畔，伴著潺潺的溪水聲；有的竹林位於古道旁，訴說著歷史的痕跡。如果您也嚮往京都嵐山的竹林之美，不妨來台灣走訪這些竹林秘境吧！相信您一定會感受到台灣竹林的獨特魅力。

烏嘎彥竹林

位於苗栗縣泰安鄉的烏嘎彥竹林，因其如畫的竹林隧道而備受推崇，被譽為台灣的「京都嵐山」。這片隱秘的竹林，位於大興村的靜謐角落，只需從苗栗火車站搭乘公車，再步行片刻，便可抵達這片天然的綠色隧道。

苗栗烏嘎彥竹林不僅是攝影愛好者的天堂，更是尋求心靈平靜之人的絕佳去處。建議遊客穿著舒適的步行鞋並攜帶防蚊用品，讓您的探索之旅更加完美。

地點：苗栗縣泰安鄉大興村

烏嘎彥竹林 圖左/ IG ＠yiciguo｜霞之道竹林 圖右/ IG ＠acphoto_0109

霞之道竹林

阿里山的霞之道竹林，位於嘉義縣竹崎鄉石棹村，是一條隱藏於山林之中的秘密步道。步道全長約250公尺，落差達50公尺，沿途被茂密的竹林環繞，提供了一條寧靜且景色宜人的散步路線。

步道的前半部分如同步入一條綠色隧道，四周被高聳的竹子包圍，陽光透過細長的竹葉，灑下斑斕的光影，創造出一種幽靜與神秘的氛圍。當您繼續前行至步道的後半段，景致逐漸開闊，這裡可以眺望到阿里山著名的茶園，綠色的茶樹排列得錯落有致，遠處山嵐繚繞，形成一幅美不勝收的山間畫卷。

地點：阿里山國家風景區內

豆留森林

豆留森林其實是一家老宅系的森林咖啡廳，位於台北陽明山上。這棟昭和12年(1937年) 的歷史建築原是台灣省政府「農林廳林業試驗所轄管廳舍」，後來經台北市政府的『老房子文化運動2.0』協同連鎖咖啡廳 CAMA 把這裡改造成咖啡廳。不想要消費的朋友也可以到咖啡廳戶外的庭院走走拍照，頗有日治時期流傳下來的味道！

地址： 111台北市士林區格致路70號

營業時間：早上九點至晚上七點半

豆留森林 圖左/ IG ＠v6232vickie｜瑞里綠色隧道 圖右/ IG ＠hsingfang20

瑞里綠色隧道

隱身在嘉義梅山鄉瑞里的「瑞里綠色隧道」，是一條新興的熱門健行路線。整條步道由寬而平坦的水泥路構成，沿途盡是高聳入天的孟宗竹、桂竹和柳杉林，交織成如夢似幻的綠色隧道，彷彿置身於日本嵐山的竹林之中。漫步在瑞里綠色隧道中，除了能欣賞到優美的竹林景觀，還能感受沁涼的森林芬多精，讓人身心舒暢。沿途更可觀察到豐富的植物生態，為這趟旅程增添不少樂趣。

全長約兩公里的瑞里綠色隧道，難易度不高，非常適合闔家大小同遊。若想遠眺瑞峰群山和茶園梯田的壯麗景色，不妨登上步道盡頭的綠色隧道休息站，將這幅美景盡收眼底。

地點：嘉義縣梅山鄉

大鞍竹海

南投竹山素有「竹子的故鄉」之稱，境內擁有豐富的竹林資源，其中就有一處號稱為「竹山秘境」的大鞍竹海。位於竹山鎮台3線上的大鞍竹海，佔地約100公頃，內有孟宗竹、桂竹等多樣竹種，蓊鬱茂密的竹林景觀令人心曠神怡。而其中最受矚目的，便是這條長僅200公尺的大鞍竹海隧道。隧道兩側的竹林高聳入雲，竹葉交織成一片翠綠的天然拱門，陽光灑落其中，映照出斑駁的光影，宛如置身於日本的京都嵐山。

漫步在大鞍竹海隧道中，彷彿走進了一幅世外桃源般的畫境，幽靜的氛圍讓人身心放鬆。沿途隨手拍都是明信片般的絕美景致，不用擔心人潮干擾，可以盡情捕捉夢幻的竹林空景。

地點：南投縣竹山鎮

大鞍竹海 圖左/ IG＠an700328｜五元二角 圖右/ IG＠153_mom

五元二角

五元二角一名的由來是當地人躲雨所用的涼亭，而涼亭頂部上的角面有三角到九角等多座加起來總共四十二個角，另外還有圓形一座則算為一元，加總起來就是五元兩角。

五元二角距離雲嶺之丘非常近，兩者皆位在雲林及南投交界處，是夢幻的秘境之行。五元二角最初是當地居民在此建涼亭躲雨之地，卻意外成為雲林古坑的打卡秘境。療癒的竹林風光五元二角的竹林蓊鬱茂密，綠意盎然。漫步在竹林步道中，彷彿置身於世外桃源，讓人心曠神怡。竹林中的涼亭，更是休憩放鬆的好地方。

地點：台灣雲林縣古坑鄉草嶺81-5號

竹林古戰場

孟宗竹林古戰場位於風景秀麗的小半天風景區內，這裡不僅是自然愛好者的天堂，也是歷史愛好者的聖地。步道全長連接長源圳生態步道，自投55縣道前行即可抵達，途中的竹林隧道提供了一道壯麗的綠色景觀。

這條於民國93年（2004年）完工的步道，不僅是一條美麗的自然步道，它更具有深厚的歷史意義。這裡曾是林爽文反清復明的最後戰役發生地，對台灣歷史來說具有不可磨滅的影響。為了紀念這段歷史，當地居民在步道旁巧妙地設置了一盤未完的象棋殘局，象徵當年戰事的未竟之志，也讓後來的遊客能夠在欣賞自然美景的同時，緬懷那些為台灣歷史奮鬥過的英雄。

地址：小半天風景區內(投55縣道)

竹林古戰場 圖/ IG ＠yi_hong_gao

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