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礁溪晶泉攜手「小小樹食」！1人「1650元1泊1食」還有無邊際泳池與爽吃點心

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自礁溪晶泉丰旅官網
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礁溪晶泉丰旅通用住宿券」限時開賣！2024 KTF線上旅展於5月24日至5月31日限時開賣，推出超值通用住宿券，折扣直逼3折，僅售NT$6,600。這款「一個價格，兩種選擇」的住宿券為旅人提供更彈性的假期安排，享受身心靈放鬆的溫泉之旅。兩種選擇包括：雅緻雙人客房一泊二食「溫泉蕃茄壽喜燒放題」或泉思家庭套房一泊一食「四位同行」，最低一人只要1650元起喔！

圖／取自礁溪晶泉丰旅官網
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通用券的特色在於優惠住宿二選一，皆含「三燔礁溪 x 小小樹食聯名輕日式自助式早餐」。選擇「雅緻客房」雙人一泊二食，享三燔礁溪「溫泉蕃茄壽喜燒放題(吃到飽)晚餐」，或選擇「泉思家庭套房」四人入住，闔家共享舒適空間。客房專屬「半露天湯泉風呂」提供碳酸氫鈉美人湯泉，還可悠遊「無邊際溫泉泳池」欣賞蘭陽美景，並享用無限迎賓點心和「Happy Hour微醺時光」。

圖／取自礁溪晶泉丰旅官網
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圖／取自礁溪晶泉丰旅官網
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此優惠券每張售價NT$6,600，適用於2024年5月24日至12月20日。可選擇以下兩方案之一：雅緻客房雙人平日一泊二食，含晚餐及翌日早餐；或泉思家庭套房四人平日一泊一食，含翌日早餐。每房以二人或四人為上限，7歲以上12歲以下孩童不佔床需加價NT$800。

圖／取自礁溪晶泉丰旅官網
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圖／取自礁溪晶泉丰旅官網
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值得一提的是平日定義為週一至週四，不需加價。旺日（週五）每晚加價NT$1,500，週日每晚加價NT$1,200。假日（週六）每晚加價NT$2,000。連續假日包括端午節、中秋節、國慶日等，若逾期入住可折抵NT$6,600住宿費用，不包含優惠內容，詳情請上官網查詢。

圖／取自礁溪晶泉丰旅官網
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圖／取自礁溪晶泉丰旅官網
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吃到飽 壽喜燒 早餐 溫泉 礁溪

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