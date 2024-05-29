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今夏旅遊盛會！2024台北國際觀光博覽會　5／31隆重登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
暑假出遊先逛旅展，2024年上半年度最大規模國際旅展，台北國際觀光博覽會將於5/31至6/3在世貿一館隆重開展（圖為資料照）。　圖：旅展主辦單位／提供
暑假出遊先逛旅展，2024年上半年度最大規模國際旅展，台北國際觀光博覽會將於5/31至6/3在世貿一館隆重開展（圖為資料照）。　圖：旅展主辦單位／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】随著全球旅遊業的蓬勃發展，2024年上半年度最大規模國際旅展即將於5/31~6/3在台北世貿一館隆重開展。這場盛會將匯聚來自各國觀光局、中央單位、縣市政府、航空公司、品牌旅行社、人氣五星級飯店等眾多業者，共同打造一場旅遊業界的盛會。

▲台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏，今年台北國際觀光博覽會（TTE旅展）規模更盛，近800格展位空間、250家海內外廠商與來自12個海外國家與地區參展。　圖：旅展主辦單位／提供
▲台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏，今年台北國際觀光博覽會（TTE旅展）規模更盛，近800格展位空間、250家海內外廠商與來自12個海外國家與地區參展。　圖：旅展主辦單位／提供

打開新視野  全球旅遊指標正式啟航～250家海內外廠商  12個海外國家  帶來全新觀光視野

引領旅遊業界的這場盛會，將會是旅遊業者們展示最新產品和服務、探討行業發展趨勢、促進業務合作的國際性理想平台。今年的規模更是突破2023年的佳績，近800格展位空間、250家海內外廠商、來自12個海外國家與地區，其中包含日本、韓國、香港、菲律賓、馬來西亞、泰國、帛琉、關島及非洲等國家、4大航空公司、全台15個中央單位及縣市政府以及前50大品牌旅行社！

▲台北國際觀光博覽會（TTE旅展）是夏季最大旅展，是民眾預定暑假或下半年度熱門遊程或找飯店優惠的絕佳參考（圖為資料照）。　圖：旅展主辦單位／提供
▲台北國際觀光博覽會（TTE旅展）是夏季最大旅展，是民眾預定暑假或下半年度熱門遊程或找飯店優惠的絕佳參考（圖為資料照）。　圖：旅展主辦單位／提供

台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏表示，由主辦單位力邀各國觀光局至台灣展示其國家獨特的旅遊資源和文化魅力；中央單位、縣市政府將分享最新旅遊政策和發展方向，並介紹當地的特色景點和活動；而最受國人矚目的航班行程，將由4大航空公司：中華航空、長榮航空、台灣虎航、國泰航空展示最新的直飛航班路線和優惠，為旅客提供更多選擇；同時更不忘台灣之美，針對國內旅遊也邀請知名旅行社、人氣飯店及伴手禮商家，一展輕鬆搞定吃喝玩樂的最佳好所在，參觀人次預估突破30萬。

此外，展期間還將舉辦一系列的觀光局講座、互動遊戲和專題活動,邀請國內外旅遊專家和學者分享他們的見解和經驗，探討行業的發展趨勢和未來的挑戰。參展商和觀眾將有機會與行業領袖和同行交流，拓展業務合作的可能性，並共同推動旅遊業的全球發展。

▲匯集四大航空、旅行社、人氣飯店、伴手禮，一展輕鬆搞定吃喝玩樂的最佳好所在（圖為資料照）。　圖：旅展主辦單位／提供
▲匯集四大航空、旅行社、人氣飯店、伴手禮，一展輕鬆搞定吃喝玩樂的最佳好所在（圖為資料照）。　圖：旅展主辦單位／提供

2024台北國際旅展 全球旅遊甦的驅動力

隨著世界各地旅遊業的全面復甦，根據聯合國《2024年世界經濟情勢與展望》的預測，2024年全球經濟將成長2.4%，而全球旅遊業的增長率預計將達到6%，總值達到26.3萬億美元。台北國際旅展將為參與者提供窺見全球旅遊趨勢的絕佳機會，同時展現台灣旅遊業的活力與創新。

根據國際航空運輸協會（IATA）的資料，自2023年以來，全球航空業每月的乘客數量增長了15%。隨著旅行渴望的重新點燃，人們渴望探索新目的地、體驗不同的文化和景觀。這一復甦趨勢將為2024年的台北國際旅展帶來更多的參與者和機會。

台灣觀光局的統計資料顯示，自2023年以來，台灣的旅遊業已經恢復了70%以上，並持續增長。台灣擁有從現代化城市到原始自然景觀、從古老寺廟到現代藝術場所等多種吸引遊客的元素。此外，台灣以其安全便利的交通系統和友好的民眾聞名，成為全球旅行者的熱門目的地之一。

全球旅遊趨勢洞察：突破、創新、合作

此次盛會將匯聚來自世界各地的旅遊業者、專家和學者，他們將分享見解和經驗，提供關於全球旅遊趨勢的寶貴洞察力。展會是旅遊業者與淺在合作夥伴面對面交流的理想平台。今年的參展盛況和交流將有助於建立合作關係，拓展業務範圍，並促進旅遊產業的持續發展。

台灣旅遊創新魅力，精彩無限

台灣旅遊業一直在不斷創新，推出各種吸引人的旅遊產品和服務。根據台灣觀光局的統計資料,台灣旅遊業的創新產品和服務增長率已經超過10%，成為台灣經濟的一大亮點。台北國際旅展將提供一個展示這些創新與魅力的舞臺，讓全球觀眾深入了解台灣作為旅遊目的地的各種可能性。

台灣之美 暢遊當季

隨著暑假的臨近，國內旅遊的熱潮逐漸升溫。「台北國際觀光博覽會」不僅是旅遊愛好者的必訪之地，更是一場展現台灣之美的盛會。由臺市政府、基隆市政府、桃園市政府、臺中市政府、南投縣政府、雲林縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府等縣市政府、部會攜手合作，共同推廣台灣在地文化，將台灣豐富多元的文化和景點呈現眼前，引領遊客深度探索國內的秘境風光。超過五十家品牌旅行社和人氣星級飯店也將參與其中，帶來超多好康優惠，下殺24折起住宿等展場限定特惠。讓我們一同揭開旅展的新篇章，探索台灣之美，展望暑假狂歡！

◉ 2024 台北國際觀光博覽會：https://www.tte.tw/

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