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夏天來了！台灣「4大水樂園夏季優惠」，最低299元水陸暢玩

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

時序接近六月，UDN小編整理今夏選擇四大水上樂園優惠資訊，享受放鬆的水上活動，保證夏日充滿樂趣，快來揪團一起清涼一下吧！

一、麗寶樂園渡假區－馬拉灣

麗寶樂園渡假區－馬拉灣自即日起至10月13日開園，以「台灣LV包」茄芷袋的紅綠藍三原色設計多個打卡點和裝置藝術。端午節連假與暑假期間將舉辦台式趣味活動。6月10日前推出「雙人999元」優惠（原價2600元），暢玩馬拉灣或探索世界，每人僅500元，需加入會員。園內有11項水上設施，包括東南亞最大的露天人工造浪池「大海嘯」、互動式親水城堡「阿酋彎」、極速擺盪的「巫師飛艇」、高空快速滑水道「極速勇士」和「漂漂河」。

水樂園馬拉灣。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
水樂園馬拉灣。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

二、六福水樂園

六福水樂園將於6月15日盛大開幕，並在6月1日至6月10日期間推出預售票399元優惠。園區內有12項水上設施，包括全台唯一的雙拼式急速滑道「暗黑滑行」、15公尺高的「海神飛艇」和酷涼6度C的「冰凍滑道」，適合在炎炎夏日裡消暑遊玩。

三、小人國主題樂園

小人國主題樂園升級了超人氣水上設施「大雷雨」，由「彩色水道」、「冷冷冷水瀑布」和「Cool SPA」三大設施組成，即日起每周五、六、日、一開放。5月31日前，下午1點半後入園可享優惠票價，平日399元、假日549元。

圖／取自小人國官網
圖／取自小人國官網

四、劍湖山世界-水陸暢玩

劍湖山為了慶端午，只要健保卡序號有五個「０」只要299元，同行親友也可以享599元，活動自2024.06.08(六)至06.10(一)止，值得一提的是，所述「健保卡卡號」以健保卡正面左下角的12位數字計算，其中五個以上的「0」即可獲得本優惠資格，如0000 1234 5670，即符合優惠資格，享299元購票優惠，同行親友享599元優惠價，至多2名喔！

圖／劍湖山提供
圖／劍湖山提供

圖／取自小人國官網
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主題樂園 劍湖山 小人國 東南亞 連假

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