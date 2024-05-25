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「夢幻黃金雨」襲捲全台！ 20處絕美「阿勃勒花季」金黃花瀑、黃金隧道、水中倒影 快跟著達人旅拍賞花一次看
初夏限定「黃金雨」來襲！每年5、6月就是金黃色開花季節，全台各處陸續迎來「阿勃勒花季」期間限定消息，特別整理20處達人們拍攝的「夢幻黃金雨」花海美景照。
想拍下自行車穿梭黃金隧道、美拍金黃花瀑，或是合影古色古香竹屋美景、河堤垂柳般的金黃花海、公園圳溪旁的金黃倒影，統統在這一篇可以一口氣欣賞到，快跟著達人們一同旅拍賞花去～
台中
🔎地點：搜尋「旱溪媽祖公園」
南投
🔎地點：搜尋「南投市福崗路」
雲林
🔎地點：搜尋「聯美大橋」
📍座標：23.660333,120.400396
🔎地點：搜尋「他里霧埤公園」
📍座標：23.661351,120.503108
嘉義
🔎地點：搜尋「故宮南院北站」
📍座標：23.4299389, 120.3196441
嘉義鹿草167縣道的高鐵阿勃勒美景
🔎地點：搜尋「蒜鰲自行車道 | 阿勃勒花道」
🔎地點：搜尋「7-11朴子橋門市」 對面河堤旁的阿勃勒
📍座標：23.476558,120.245315
🔎地點：搜尋「荷苞嶼生態園區」
🔎地點：搜尋「大林車站」
🔎地點：搜尋「中林湖」
📍座標：23.591976,120.474380
🔎地點：搜尋「中洋村阿勃勒步道」
📍座標：23.528913,120.376313
🔎地點：搜尋「八掌溪三角子堤防」
台南
🔎地點：搜尋「大山宮（山子腳）」
🔎地點：搜尋「斗笠公園」
🔎地點：搜尋「蓮鄉自行車道」
🔎地點：搜尋「河堤阿勃勒大花紫葳」
高雄
🔎地點：搜尋「曹公圳溪濱公園」
屏東
🔎地點：搜尋「屏東千禧公園」
🔎地點：搜尋「國軍退除役官兵輔導委員會 屏東榮譽國民之家」
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