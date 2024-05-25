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「夢幻黃金雨」襲捲全台！ 20處絕美「阿勃勒花季」金黃花瀑、黃金隧道、水中倒影 快跟著達人旅拍賞花一次看

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@imma_pon、IG@heapin963、IG@molly888666提供
圖／IG@imma_pon、IG@heapin963、IG@molly888666提供

初夏限定「黃金雨」來襲！每年5、6月就是金黃色開花季節，全台各處陸續迎來「阿勃勒花季」期間限定消息，特別整理20處達人們拍攝的「夢幻黃金雨」花海美景照。

想拍下自行車穿梭黃金隧道、美拍金黃花瀑，或是合影古色古香竹屋美景、河堤垂柳般的金黃花海、公園圳溪旁的金黃倒影，統統在這一篇可以一口氣欣賞到，快跟著達人們一同旅拍賞花去～

台中

🔎地點：搜尋「旱溪媽祖公園」

台中東區新拍點，旱溪樂成宮的媽祖公園，溜滑梯剛好成了觀景台。圖／IG@bruce570318提供
台中東區新拍點，旱溪樂成宮的媽祖公園，溜滑梯剛好成了觀景台。圖／IG@bruce570318提供

南投

🔎地點：搜尋「南投市福崗路」

位於南投福崗路旁阿勃勒，與湖水綠圍欄美景相襯。圖／IG@bruce570318提供
位於南投福崗路旁阿勃勒，與湖水綠圍欄美景相襯。圖／IG@bruce570318提供

雲林

🔎地點：搜尋「聯美大橋」

📍座標：23.660333,120.400396

在雲林聯美大橋鎮平堤防上，一大片阿勃勒垂墜美景。圖／IG@heapin963提供
在雲林聯美大橋鎮平堤防上，一大片阿勃勒垂墜美景。圖／IG@heapin963提供

🔎地點：搜尋「他里霧埤公園」

📍座標：23.661351,120.503108

特別喜歡他里霧埤公園此處的S彎美景。圖／IG@3more_hi4提供
特別喜歡他里霧埤公園此處的S彎美景。圖／IG@3more_hi4提供

嘉義

🔎地點：搜尋「故宮南院北站」

狂放的阿勃勒，位於蒜頭糖廠的網紅景點。圖／IG@bruce570318提供
狂放的阿勃勒，位於蒜頭糖廠的網紅景點。圖／IG@bruce570318提供

📍座標：23.4299389, 120.3196441

嘉義鹿草167縣道的高鐵阿勃勒美景

位於82快速道路鹿草交流道，可以拍到「高鐵阿勃勒」交會時刻。圖／IG@bruce570318提供
位於82快速道路鹿草交流道，可以拍到「高鐵阿勃勒」交會時刻。圖／IG@bruce570318提供

🔎地點：搜尋「蒜鰲自行車道 | 阿勃勒花道」

嘉義蒜鱉阿勃勒花道美景，徒步或騎自行車都能心曠神怡。圖／IG@heapin963提供
嘉義蒜鱉阿勃勒花道美景，徒步或騎自行車都能心曠神怡。圖／IG@heapin963提供

🔎地點：搜尋「7-11朴子橋門市」 對面河堤旁的阿勃勒

📍座標：23.476558,120.245315

嘉義朴子橋河堤的阿伯(阿勃勒)還年輕算少年期，植株低矮所以超級親民。圖／IG@3more_hi4提供
嘉義朴子橋河堤的阿伯(阿勃勒)還年輕算少年期，植株低矮所以超級親民。圖／IG@3more_hi4提供

🔎地點：搜尋「荷苞嶼生態園區」

嘉義太保荷苞嶼生態園區，也是網美必訪的阿勃勒美拍點。圖／IG@sunlightbai提供
嘉義太保荷苞嶼生態園區，也是網美必訪的阿勃勒美拍點。圖／IG@sunlightbai提供

🔎地點：搜尋「大林車站」

大林車站的單一棵阿勃勒爆開黃金雨，真是美到炸了。圖／IG@imma_pon提供
大林車站的單一棵阿勃勒爆開黃金雨，真是美到炸了。圖／IG@imma_pon提供

🔎地點：搜尋「中林湖」

📍座標：23.591976,120.474380

嘉義中林湖畔，能拍到阿勃勒與美人漣漪。圖／IG@3more_hi4提供
嘉義中林湖畔，能拍到阿勃勒與美人漣漪。圖／IG@3more_hi4提供

🔎地點：搜尋「中洋村阿勃勒步道」

📍座標：23.528913,120.376313

嘉義新港中洋村一帶的稻田美麗風光。圖／IG@molly888666提供
嘉義新港中洋村一帶的稻田美麗風光。圖／IG@molly888666提供

🔎地點：搜尋「八掌溪三角子堤防」

位於八掌溪三角子堤防的阿勃勒，可走可坐，冷門美景就是好拍。圖／IG@laiyuping9520提供
位於八掌溪三角子堤防的阿勃勒，可走可坐，冷門美景就是好拍。圖／IG@laiyuping9520提供

台南

🔎地點：搜尋「大山宮（山子腳）」

台南白河大山宮阿勃勒，與竹屋構成古色古香獨特韻味。圖／IG@bruce570318提供
台南白河大山宮阿勃勒，與竹屋構成古色古香獨特韻味。圖／IG@bruce570318提供

🔎地點：搜尋「斗笠公園」

台南白河紹安社區的斗笠公園，頗有古早味。圖／IG@bruce570318提供
台南白河紹安社區的斗笠公園，頗有古早味。圖／IG@bruce570318提供

🔎地點：搜尋「蓮鄉自行車道」

台南白河玉豐的蓮鄉自行車道，黃金雨灑落一地，成為阿勃勒秘境美景。圖／IG@bruce570318提供
台南白河玉豐的蓮鄉自行車道，黃金雨灑落一地，成為阿勃勒秘境美景。圖／IG@bruce570318提供

🔎地點：搜尋「河堤阿勃勒大花紫葳」

臺南歸仁阿勃勒花海，美得鋪天蓋地的大C型彎。圖／IG@molly888666提供
臺南歸仁阿勃勒花海，美得鋪天蓋地的大C型彎。圖／IG@molly888666提供

高雄

🔎地點：搜尋「曹公圳溪濱公園」

曹公圳溪濱公園成為黃金河畔，雖然花量沒有其他地方多，但搭配河岸倒影非常有特色。圖／IG@laiyuping9520提供
曹公圳溪濱公園成為黃金河畔，雖然花量沒有其他地方多，但搭配河岸倒影非常有特色。圖／IG@laiyuping9520提供

屏東

🔎地點：搜尋「屏東千禧公園」

在屏東千禧公園內靠近勝利橋一帶，拍到主角與阿勃勒的美麗構圖。圖／IG@double.leo.tw提供
在屏東千禧公園內靠近勝利橋一帶，拍到主角與阿勃勒的美麗構圖。圖／IG@double.leo.tw提供

🔎地點：搜尋「國軍退除役官兵輔導委員會 屏東榮譽國民之家」

屏東榮譽國民之家美景真的狂，兩排阿勃勒開滿滿，美得彷彿國外的銀杏大道。圖／IG@molly888666提供
屏東榮譽國民之家美景真的狂，兩排阿勃勒開滿滿，美得彷彿國外的銀杏大道。圖／IG@molly888666提供

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