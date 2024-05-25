花蓮海洋公園閉館盛大回歸！ 6月重新開幕「4大亮點」必追 全票買1送1、6月壽星免費、全新人魚秀登場

終於等到了！ 因地震閉館近2個月的花蓮遠「雄海洋公園」，官方最新宣布將在 6/1重磅回歸，同步祭出一系列超殺優惠亮點，包括六月壽星免費、限時4天買一送一、人魚秀全新戲碼華麗登場，快快加入夏季出遊計畫囉！

．亮點1.限時４天「全票買一送一」

揀便宜就趁這一波，遠雄海洋公園祭出超強回歸優惠，即日起至5/27，於官網購買「全票買一送一」；即日起至6/2前，還有限定雙人套票1,788元、4人套票3,388元，再贈園內餐飲商品抵用券；6/1至6/28，現場購買全票享890元，再贈園區餐飲商品100元抵用券，讓大家吃喝玩樂統統包到底。

圖／遠雄海洋公園提供

．亮點2.六月壽星免費入園

六月壽星快揪親友遊園同樂，於現場購票可攜帶一位同行親友購買990元全票，即享本人免費。

圖／遠雄海洋公園提供

．亮點3.海洋夜未眠「雙人同行第三人免費」

最特別的夜宿體驗「海洋夜未眠2天1夜」亦有促銷，6/1至6/28不分平假日入住，雙人同行加碼第三人免費(不限年齡)，等於3人入宿只要5,997元，等於最高現省4,200元，超級划算！

圖／遠雄海洋公園提供

．亮點4.美人魚秀聲光劇場 全新戲碼「印度洋心之旅」

迎接6/1盛大回歸，遠雄海洋公園全面升級，打造百萬美人魚聲光劇場，號稱是全台唯一有燈光舞台效果的水中表演，美人魚將身著異國服飾，結合美聲天后莎拉布萊曼優美歌聲，帶來全新戲碼「印度洋心之旅」，而當天前250名入園的幸運兒，還能獲贈限量禮品！