快訊

Google Maps「抓姦神器」1服務將消失限縮！網嘆：都靠它找回記憶

北巿東區女酒醉躺地…男趁機「當街交疊」 不雅影片瘋傳遭警送辦

雨彈來襲！5縣市豪大雨特報 劇烈天氣持續到晚間

花蓮海洋公園閉館盛大回歸！ 6月重新開幕「4大亮點」必追 全票買1送1、6月壽星免費、全新人魚秀登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

終於等到了！ 因地震閉館近2個月的花蓮遠「雄海洋公園」，官方最新宣布將在 6/1重磅回歸，同步祭出一系列超殺優惠亮點，包括六月壽星免費、限時4天買一送一、人魚秀全新戲碼華麗登場，快快加入夏季出遊計畫囉！

．亮點1.限時４天「全票買一送一」

揀便宜就趁這一波，遠雄海洋公園祭出超強回歸優惠，即日起至5/27，於官網購買「全票買一送一」；即日起至6/2前，還有限定雙人套票1,788元、4人套票3,388元，再贈園內餐飲商品抵用券；6/1至6/28，現場購買全票享890元，再贈園區餐飲商品100元抵用券，讓大家吃喝玩樂統統包到底。

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

．亮點2.六月壽星免費入園

六月壽星快揪親友遊園同樂，於現場購票可攜帶一位同行親友購買990元全票，即享本人免費。

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

．亮點3.海洋夜未眠「雙人同行第三人免費」

最特別的夜宿體驗「海洋夜未眠2天1夜」亦有促銷，6/1至6/28不分平假日入住，雙人同行加碼第三人免費(不限年齡)，等於3人入宿只要5,997元，等於最高現省4,200元，超級划算！

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

．亮點4.美人魚秀聲光劇場 全新戲碼「印度洋心之旅」

迎接6/1盛大回歸，遠雄海洋公園全面升級，打造百萬美人魚聲光劇場，號稱是全台唯一有燈光舞台效果的水中表演，美人魚將身著異國服飾，結合美聲天后莎拉布萊曼優美歌聲，帶來全新戲碼「印度洋心之旅」，而當天前250名入園的幸運兒，還能獲贈限量禮品！

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

編輯推薦

公園

相關新聞

花蓮海洋公園閉館盛大回歸！ 6月重新開幕「4大亮點」必追 全票買1送1、6月壽星免費、全新人魚秀登場

花蓮海洋公園閉館盛大回歸！ 6月重新開幕「4大亮點」必追 全票買1送1、6月壽星免費、全新人魚秀登場

捷思旅線上旅展最低2折！全台7館任選獨賣價「1人1500元含早餐」

cp值超高！「捷絲旅」特別推出聯合住宿券，每張僅需NT$3,000，即可於旗下 7 家館隨心所欲入住。此優惠券將於 2024 年 5 月 24 日上午 10 點起至 2024 年 5 月 31 日晚上 7 點在網上限時銷售，使用期間為 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 12 月 20 日。

必買清單Get！韓國人最愛來台觀光「台灣10大伴手禮」 跟著買準沒錯

讓韓國人愛上的台灣味！提到韓國，你會想到什麼伴手禮？泡菜、辣椒醬、好麗友烏龜餅乾，還是孔劉歐巴代言爆紅的KANU咖啡？那你知道，當韓國人想到台灣、來台旅遊必買的清單有哪些嗎？來來來，就讓《網路溫度計D

近2萬下殺4999元！ 水陸雙樂園「每人1250元」限時搶訂 加碼送飯店住1晚

近2萬下殺4999元！ 水陸雙樂園限時搶訂「每人1250元」 加碼送飯店住1晚

這7字任一同音、送生日金！福容A8消費滿888抽沖繩機票

快來對姓名，只要音同「福」「容」「也」「發」「慶」「生」「日」，生日正好分別為6月16日及18日，前往福容桃園機捷A8店...

24小時美食開箱！ 舌尖上的郵輪【名勝世界壹號】17種主題餐飲 匯聚中.西.日.義式 實至名歸的海上美食天堂

【旅奇傳媒/編輯部報導】「有種餓，叫做郵輪覺得你餓。」名勝世界壹號，美稱「舌尖上的郵輪」，船上匯聚17種概念餐廳、輕食、酒吧、甜品坊，包含三間免費餐廳：麗都自助及燒烤餐廳、百味軒、星夢餐廳與七間付費特

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。