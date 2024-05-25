捷思旅線上旅展最低2折！全台7館任選獨賣價「1人1500元含早餐」
cp值超高！「捷絲旅」特別推出聯合住宿券，每張僅需NT$3,000，即可於旗下 7 家館隨心所欲入住。此優惠券將於 2024 年 5 月 24 日上午 10 點起至 2024 年 5 月 31 日晚上 7 點在網上限時銷售，使用期間為 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 12 月 20 日。
平價首選捷絲旅，全台7館任選
捷絲旅，是一個深受旅客喜愛的連鎖酒店品牌，以其舒適的住宿環境和優質的服務聞名。旗下包括台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄中正館和高雄站前館，每一家館都各具特色，滿足不同旅客的需求。
推「聯合住宿券」部分管別免費升等家庭四人房
憑本優惠券，旅客可選擇在台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄中正館或高雄站前館平日住宿一晚，部分館別甚至可以免費升等家庭四人房。平均每人每晚僅需 1,500 元，還包含豐富的早餐。
例如，持台北西門館的聯合住宿券，即可在平日入住精緻客房或精緻雙人房一晚，並享用翌日兩客早餐；而花蓮中正館則提供豪華四人房住宿一晚，含翌日四客早餐。
這次的限時優惠，是讀者可以探索台灣美景的絕佳機會。立即前往捷絲旅官網購買聯合住宿券，優惠僅限一週到5月31日止，趕快手刀搶起來了！
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