近2萬下殺4999元！ 水陸雙樂園「每人1250元」限時搶訂 加碼送飯店住1晚

夏日是玩樂出遊好時機，台中樂園即起限時限量開賣超殺優惠，原價套裝行程總價近2萬元的方案，限定開賣4人暢玩水陸雙樂園雙日套票，下殺只要4999元，再加碼送飯店住宿1晚，超級划算好康手刀搶了！

水樂園馬拉灣。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

台中麗寶樂園渡假區推出「玩樂園送飯店2大2小4999元」超優惠方案，即日起至5/27開放預訂，2大2小定義為成人(150CM以上)2位＋小孩(115CM～150CM)2位，套裝包含：水陸雙樂園雙日4人套票1張(原價10,400元)，一次暢玩探索世界與馬拉灣，加碼送麗寶賽車主題旅店傳奇客房2大2小住宿1晚(定價9,500元，不含早餐)，也就是總價原本要19,900元，現在只要4,999元，等於下殺2.5折玩到爽！

圖／麗寶賽車主題旅店提供

需注意的是，以上「玩樂園送飯店」優惠使用期限至10/13止，水陸雙樂園雙日門票及住宿不可拆開使用，至於假期加價規定，非暑假周六每房加價2,000元、連續假期每房加價3,000元，暑假周一至周四每房加價1,000元、周五與周日每房加價2,000元、周六每房加價3,000元；，若住宿需加購早餐可享4人1,000元的優惠價格。