24小時美食開箱！ 舌尖上的郵輪【名勝世界壹號】17種主題餐飲 匯聚中.西.日.義式 實至名歸的海上美食天堂

【旅奇傳媒/編輯部報導】「有種餓，叫做郵輪覺得你餓。」名勝世界壹號，美稱「舌尖上的郵輪」，船上匯聚17種概念餐廳、輕食、酒吧、甜品坊，包含三間免費餐廳：麗都自助及燒烤餐廳、百味軒、星夢餐廳與七間付費特色餐廳：星宴、絲路花舞中餐廳、義大利披薩餐廳、海馬日本料理、火鍋、藍湖美食、海鮮燒烤餐廳，各式各樣的異國佳餚在船上都可一次滿足，無須遠赴千里就可品嚐頂級珍饈美饌。

三間免費餐廳！ 自助餐不稀奇 「獨家」中餐餐廳滿足台灣胃

▲市場獨家的免費中餐餐廳「百味軒」，可暢快大啖道地中式料理。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲三大免費餐廳之一，「星夢餐廳」提供舒適用餐空間與中西式套餐。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲免費餐廳「麗都自助及燒烤餐廳」，提供豐富早午晚餐選擇。 圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界壹號船上有三間免費餐廳，每一餐都可到不同餐廳享用融合中式料理與西式美食。特別推薦「獨家主打」的免費中餐餐廳—百味軒，可享用道地中式料理與粵式點心，款式與份量都很多，大大滿足台灣胃；船上規模最大的星夢餐廳，供應中、西式套餐，份量十足；麗都自助及燒烤餐廳空間明亮，食物種類多元，提供豐富的中、西複合式自助餐美食，以及Halal認證的清真料理，菜色豐富又美味。

付費特色餐廳 佳餚美饌高CP 吃貨如何停住口？

▲「星宴」餐廳推薦：檸檬烤鱈魚。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲充滿歐式宮廷風格的「星宴餐廳」，彷彿置身於凡爾賽宮殿中用餐。 圖：名勝世界郵輪／提供

想體驗輕奢、時尚、精緻的用餐儀式，特別推薦「星宴」餐廳，除了整體空間設計富麗堂皇，桌椅餐具陳設講究外，餐點設計更是不馬虎，從前菜、湯品到主菜與甜點，都是主廚精心設計的拿手好菜，高檔食材讓人驚豔，嫩煎鵝肝、龍蝦尾濃湯、酥皮焗羊里脊、和牛牛排、冰淇淋甜點等，一道道舞動舌尖的銷魂美食，不論情侶或家人，都能在美食中享受幸福浪漫時光。

▲在付費特色餐廳「海馬日本料理」，一邊享用美味鐵板燒，一邊欣賞師傅大秀廚藝。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲鮮美的什錦刺身，是「海馬日本料理」必點招牌。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲喜愛海鮮料理的朋友，可在付費特色「海鮮燒烤餐廳」，盡情享用燒烤龍蝦。 圖：名勝世界郵輪／提供

「海鮮燒烤餐廳」可邊享受海上美景，邊品嚐食材鮮美的海陸燒烤，火候掌握得宜，滋味鮮美；「海馬日本料理」包含日式丼飯席菜和鐵板燒，大快朵頤的同時，您其實正在觀賞桌邊大秀！

▲在船上也能過癮開吃熱呼呼的火鍋，付費特色餐廳「火鍋」提供多款湯底與新鮮食材。 圖：名勝世界郵輪／提供

「絲路花舞中餐廳」提供美味中式粵菜料理，可品嚐黑松露龍蝦、日本生蠔等高檔食材料理；「義大利披薩餐廳」是新鮮現烤的好滋味；而台灣人最愛的「火鍋」餐廳，也提供來自鹿兒島和牛，極品肉質讓人難忘，火鍋湯頭則有番茄豬骨湯、川味紅油麻辣湯、養生野菌素菜湯等湯底，可葷可素，尤其喜愛麻辣鍋的朋友千萬別錯過。

▲24小時營業的「藍湖美食」特色餐廳，隨時隨地提供美味南洋料理與小吃。 圖：名勝世界郵輪／提供

24小時藍湖美食隨時餵飽你 冰淇淋與甜品完美加碼

除了薈萃各國美食供選擇外，船上還有別具一格的糕點與甜品和全天候供應的特色輕食，與種類豐富的烘焙西點、特色麵包與咖啡、糖果、雪糕，吃的喝的應有盡有，隨時為您補給能量，獻上香濃的午茶時刻。

▲付費特色餐廳「藍湖」推薦：咖哩叻沙。 圖：名勝世界郵輪／提供

24小時服務的「藍湖美食」餐廳是不少船客的心頭好，不論是正餐或宵夜，只要肚子餓了都能到這裡飽餐一頓，特別推薦美味南洋料理，像是口味道地的咖喱叻沙，帶有椰奶香氣濃郁湯頭讓人難忘；口感酥脆的鹹蛋魚皮，每一口都能吃到蛋黃鹹香；而台灣人也喜愛的肉骨茶，口感溫順卻香氣十足；還有全新登場的米其林必比登推薦天下三絕極品牛肉麵系列，讓老饕們盡享海上米其林。

▲洋溢夢幻氣氛的「抹茶坊」特色餐廳，有各式抹茶特色甜品，深受好評。 圖：名勝世界郵輪／提供

除了正餐，當然咖啡甜點也不能少。「大堂咖啡」有咖啡及歐式麵包可選購，還有「抹茶坊」供應各式抹茶特色甜點以及珍珠奶茶；「甜品匯」主打藝術品般精緻蛋糕與巧克力甜點，「義式手作冰品」隨時來份濃郁的手作冰淇淋；想吹吹海風，放空發呆，建議到「露天吧」、「棕櫚閣」來杯美味調酒或果汁，帶給您微醺的海上浪漫時刻。

▲「甜品匯」特色餐廳，提供來自世界各地的精緻蛋糕與甜品，可度過美味「食」光。 圖：名勝世界郵輪／提供

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名勝世界郵輪名勝世界壹號為亞太航速最快郵輪，這次針對暑假推出基隆出發獨家航程6天5晚玩九州和沖繩三個目的地，即日起至5/31，可享每艙房立減6,000元優惠，另外貼心加贈海陸漫遊 Wi-Fi（海上全航程標準型 Wi-Fi 每航次限量80間，每間限一個裝置；陸地漫遊每人送 eSIM 1GB 流量。）和米其林必比登推薦天下三絕極品牛B腱麵（每航次限100份，限露台艙房以上。），加碼再享一次訂購2個九州岸上觀光行程，即贈送那霸「指定」岸上觀光，每團名額有限，售完為止。

▲名勝世界壹號推出獨家航程6天5晚玩九州和沖繩三個目的地。 圖：名勝世界郵輪／提供

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