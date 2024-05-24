拿起畫筆共同創作！ 藝術家阮于恬「生命的奇幻旅程」個展 訴說深刻的生命體驗

「人生如戲、戲如人生。」每個人對於這句話的解讀可能不盡相同，台灣知名藝術家阮于恬，以「生命的奇幻旅程」為主題，於台北市舊城區「寶于藝術中心」，舉辦她藝術生涯的第二次個展。

透過十餘幅洋溢生命力與綻放多元思維的精彩畫作，邀請觀展者前來探索生活中喜怒哀樂，同時邀請貴賓拿起一旁的畫筆，以創作角色共同完成其中的畫作，更顯意義非凡。展覽自即日起至7月16日止，有興趣的民眾或藝術同好千萬不容錯過。

圖／藝術家阮于恬提供

在「生命舞台」系列作品之中，運用了許多遊樂園、馬戲團的元素圖騰，阮于恬表示：「如果上天賜與我們生命，來到地球闖蕩遊歷，人們總希望自己活得精彩、不枉此生，如果這個世界是個遊樂園？如果生命體驗像是馬戲團登台演出？各種演出的喜怒哀樂，都是深刻真切，演出中的危險困難、恐懼、歡笑、淚水都會過去。」透過「生命的奇幻旅程」個展，她希望觀展貴賓能夠重新思考，卸下一切後的一個人、一個生命，最珍貴的禮物是什麼？

圖／藝術家阮于恬提供

座落於台北市南京西路上的寶于藝術中心，乃2019年成立的複合式藝術空間，以舊城區既有的古宅改造而成，樓高三層，各有其多元藝術應用功能。一樓藝廊專門展出台灣當代藝術家的特有畫作。

圖／藝術家阮于恬提供

藝術家阮于恬以精彩豐富的人生，孕育出此次以「生命舞台」為論點的藝術哲學，她以美術設計學習背景，以及多年在時尚產業工作的品味養成，再加上身為旅遊作家及策展人身份的多重視野，從她的作品之中，不難看出時尚筆觸與用色，並擅長中西圖騰多樣元素的衝撞與巧妙融合。她期望藉由「生命的奇幻旅程」個展，向人們訴說愈加深刻的生命體驗，也是每個人都能感同身受的細膩故事。

圖／藝術家阮于恬提供

圖／藝術家阮于恬提供

阮于恬「生命的奇幻旅程」個展

展出：即起至7/16

地址：台北市大同區南京西路254號 (寶于藝術中心)

營業：11:00~20:00 (周日、一公休)

電話：02-2552 1877