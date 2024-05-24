連4天開搶！ 台灣虎航全線799元起 AirAsia下殺優惠399元 加碼高雄旅展抽機票、行李打6折

機票好康來囉！ 迎線上旅展於5/24上午10點起，兩大廉航祭出好康優惠，台灣虎航全線799元起，輸入「折扣碼」再享85折；AirAsia由高雄出發機票下殺399元起，於旅展攤位購買再加碼限定行李6折，優惠碼再折抵200元。

2024高雄市旅行公會國際旅展於5月24日至27日於高雄展覽館舉行，台灣虎航與AirAsia同時祭出線上旅展優惠，促銷期間皆為2024年5月24日上午10:00起至2024年5月27日晚間23:59止。

台灣虎航。本報資料照片

台灣虎航線上旅展推出全航線單程未稅799元起，加碼推出購票時輸入限定折扣碼「ITSALE」，有機會享票價最高85折優惠，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。

此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示旅行期間限定出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮(數量有限)。同時，現場參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券等逾4千份好禮。

圖片來源｜AirAsia提供

AirAsia本次推出高雄線上旅展優惠，可訂購出發日期即日起至2024年10月30日的機票(日本航線為2024年6月16日至2024年10月26日)，優惠有高雄直飛馬尼拉、吉隆坡單程未稅最低399元起，直飛曼谷廊曼單程未稅最低899元起，直飛東京成田單程未稅1,799元起，還有購買機票加購30公斤託運行李可享7折優惠。

而旅展期間至馬來西亞觀光局與泰國觀光局AirAsia攤位購買機票者，託運行李30公斤可加碼至6折優惠，並可兌換高雄旅展限定AirAsia品牌成交禮，新戶現場輸入優惠碼還可再享200元折抵。