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「smith&hsu現代茶館」司康兌換券免費拿！小巨蛋票根再現折酒店入住1000元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
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位於台北中山百貨商圈的「六福居公寓式酒店」為迎接夏日旅行高峰，特別推出兩大優惠住房專案，包含即日起至8月31日，旅客可選擇「探索午茶」專案，享受每房每晚5,499元起的優惠，直接入住18坪豪華都會景觀套房，並贈送兩張「smith&hsu現代茶館」英式酥餅午茶組兌換券，讓旅客品味網紅熱捧的經典美食。

圖／六福旅遊集團提供
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另外還要提的是，六福居還針對前往小巨蛋觀賞演出或賽事的旅客，推出「小巨蛋票根優惠」專案。凡於入住期間出示小巨蛋票根，即可享每房每晚4,999元起的優惠價，現抵房價1,000元，滿足各類旅行需求。

圖／六福旅遊集團提供
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至於此次合作的「smith&hsu現代茶館南京東路店」距六福居僅需一分鐘步行。該茶館以漂浮茶屋與特色司康雲造型聞名，融入自然生活學概念，打造別具風格的質感空間，成為旅客爭相打卡的熱點。

因此，六福居的「探索午茶」專案內含茶館招牌經典午茶組合，包含兩個英式酥餅司康、英國傳統鮮奶油或經典果醬及杯茶三選一，旅客可選擇外帶或內用，靈活滿足不同需求。

圖／六福旅遊集團提供
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此外，入住期間，旅客還可享用六福居交誼廳的Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料及輕食。無論是探索中山區還是享受夏日午茶，六福居皆為旅客提供最舒適的住宿體驗，趕快揪團讓夏日旅行充滿美好回憶吧！

圖／六福旅遊集團提供
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司康 茶館 酒店

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