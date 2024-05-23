老店強強聯手！ 鹿港一生必吃蛋黃酥+西門町雪王 獨創全台第一球「蛋黃酥冰淇淋」台式下午茶開賣

蛋黃酥控絕不能錯過！ 2個在地品牌老店跨界合作，打造出全台第一球「新口味蛋黃酥冰淇淋」」，甜鹹滋味加上特有蛋黃酥香氣，讓人忍不住好想嚐，自5/24起南北兩門市同步開賣快追！

圖／新口味食品行提供

鹿港35年老字號蛋黃酥「新口味食品行」，享有一生必吃的蛋黃酥美譽，每每出爐都造成排隊人龍，這回攜手台北冰淇淋老店，為台北人獻上承襲經典不敗蛋黃酥美味。

圖／新口味食品行提供

新口味食品行與西門町77年老牌、創造73種獨家口味的「雪王冰淇淋」合作，首度推出聯名企劃，把中秋節必吃的經典「蛋黃酥」變身成今夏最夯的冰淇淋口味，一入口的沁涼軟綿，蛋黃酥特有的紅豆餡和蛋黃香氣隨之在口中散發開來，甜甜鹹鹹令人脾胃大開。

圖／新口味食品行提供

「新口味X雪王冰淇淋 蛋黃酥冰淇淋」自5/24起開賣，兩處販售地點分別是「新口味鹿港店-台式下午茶」推出單套300元，嚐鮮價250元一套，內含新口味蛋黃酥冰淇淋、新口味蛋黃酥乙顆、任一飲品，更加碼5/24至6/10可享第二套半價優惠；「雪王冰淇淋」門市同步開賣新口味蛋黃酥冰淇淋單球130元！

新口味鹿港店-台式下午茶

地址：彰化縣鹿港鎮中山路381號

電話：04-778-8237

營業時間：平日11：30~17：30，周六及例假日11：30~18：30，週二公休

雪王冰淇淋

地址：台北市中正區武昌街一段65號2樓(近西門中山堂)

電話：02-23318415

營業時間：每日12:00~20:00，冬季(11月~2月)，週二公休