快訊

Google熱搜第一不是中共軍演 BBC：台灣人更關注星野源偷吃八卦

因「主動躺平」落馬！四川省政協前副主席黨籍、公職雙雙遭開除

立院周五續審國會改革法案 台大14學生團體轟藍白破壞民主籲退回審理

老店強強聯手！ 鹿港一生必吃蛋黃酥+西門町雪王 獨創全台第一球「蛋黃酥冰淇淋」台式下午茶開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝雪王冰淇淋Google map、新口味食品行提供
圖／翻攝雪王冰淇淋Google map、新口味食品行提供

蛋黃酥控絕不能錯過！ 2個在地品牌老店跨界合作，打造出全台第一球「新口味蛋黃酥冰淇淋」」，甜鹹滋味加上特有蛋黃酥香氣，讓人忍不住好想嚐，自5/24起南北兩門市同步開賣快追！

圖／新口味食品行提供
圖／新口味食品行提供

鹿港35年老字號蛋黃酥「新口味食品行」，享有一生必吃的蛋黃酥美譽，每每出爐都造成排隊人龍，這回攜手台北冰淇淋老店，為台北人獻上承襲經典不敗蛋黃酥美味。

圖／新口味食品行提供
圖／新口味食品行提供

新口味食品行與西門町77年老牌、創造73種獨家口味的「雪王冰淇淋」合作，首度推出聯名企劃，把中秋節必吃的經典「蛋黃酥」變身成今夏最夯的冰淇淋口味，一入口的沁涼軟綿，蛋黃酥特有的紅豆餡和蛋黃香氣隨之在口中散發開來，甜甜鹹鹹令人脾胃大開。

圖／新口味食品行提供
圖／新口味食品行提供

「新口味X雪王冰淇淋 蛋黃酥冰淇淋」自5/24起開賣，兩處販售地點分別是「新口味鹿港店-台式下午茶」推出單套300元，嚐鮮價250元一套，內含新口味蛋黃酥冰淇淋、新口味蛋黃酥乙顆、任一飲品，更加碼5/24至6/10可享第二套半價優惠；「雪王冰淇淋」門市同步開賣新口味蛋黃酥冰淇淋單球130元！

新口味鹿港店-台式下午茶
地址：彰化縣鹿港鎮中山路381號
電話：04-778-8237
營業時間：平日11：30~17：30，周六及例假日11：30~18：30，週二公休

雪王冰淇淋
地址：台北市中正區武昌街一段65號2樓(近西門中山堂)
電話：02-23318415
營業時間：每日12:00~20:00，冬季(11月~2月)，週二公休

圖／翻攝雪王冰淇淋Google map
圖／翻攝雪王冰淇淋Google map

編輯推薦

下午茶 必吃 蛋黃酥 西門町 鹿港

相關新聞

老店強強聯手！ 鹿港一生必吃蛋黃酥+西門町雪王 獨創全台第一球「蛋黃酥冰淇淋」台式下午茶開賣

老店強強聯手！ 鹿港一生必吃蛋黃酥+西門町雪王 獨創全台第一球「蛋黃酥冰淇淋」台式下午茶開賣

上萬朵繡球花齊放！ 北宜公路「石牌縣界公園」夢幻藍紫免費花海必訪 觀景台還能眺望龜山島

上萬朵繡球花齊放！ 北宜公路「石牌縣界公園」夢幻藍紫免費花海必訪 觀景台還能眺望龜山島

1泊8食寵粉無極限！ 2千坪露天風呂、SPA水世界「陽明山天籟」6月底前持券享優惠

山巒層疊間的陽明山天籟渡假酒店，坐擁群山環抱的自然風光，還有廣達2000坪的戶外露天風呂，即日起至12月30日止，天籟渡假酒店推出每日限量20組、1泊8食的「寵粉無極限2.0」超優惠住宿專案，以美食、美景和美好戶外體驗，好好暢享假期！

3大飯店週年慶！ 招待「長榮鳳凰人」免費吃到飽+住1晚送1晚、台北福華40心動禮盒、高雄晶英壽星下殺6折

3大飯店週年慶！ 招待「長榮鳳凰人」免費吃到飽+住1晚送1晚、台北福華40心動禮盒、高雄晶英壽星下殺6折

全台20家旅宿 每晚千元起！小鹿文娛旅展挑戰最低價

千元住宿券不僅暑假適用，全台唯一「高美燈塔園區」也適用。「2024 TTE台北國際觀光博覽會」將於5月31日至6月3日在...

住六福萬怡酒店「送VIVIZ演唱會門票」！8分鐘到演唱會現場限量搶

全台最後VIVIZ門票就在六福萬怡酒店！韓國女子三人團體「VIVIZ」將於6月9日在TICC台北國際會議中心舉辦2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei演唱會。六福萬怡酒店因其距離演唱會場地僅8分鐘車程的便捷位置，推出了「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案，住就送，限量7間衝了啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。