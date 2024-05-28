跟團+自由行一次擁有 半自助旅遊玩法 就是要讓你輕鬆玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行，有人喜歡一切自己規劃，從景點、交通、餐點、住宿，通通自己搞定；有人喜歡跟著旅行團，吃吃喝喝走走看看，享受輕鬆自在。

▲北海道－登別尼克斯海洋公園必看企鵝遊行。 圖：喜鴻假期／提供

超輕鬆！跟團半自助 滿足想法更多的你

喜鴻假期指出，隨著網絡資訊的進步，選擇新型態玩法「跟團半自助」，融合跟團與自助行的好處，可一次滿足一兼兩顧，多點彈性、多點放鬆，既享有跟團的方便，又有自由行的靈活和深度，更跳脫了傳統跟團的制式化，玩出最自在的旅遊行程。

▲日本河口湖忍野八海景區，周圍有八個美麗而各自精彩的湧泉群。 圖：喜鴻假期／提供

超省事！近郊景點解決交通問題 超彈性！1日～3日自由活動輕鬆玩

想去城市近郊景點，但是交通是一個問題，因此犧牲了理想的目的地；還是出國一趟想保留多一點時間自由探索想去的景點，卻又要跟著團體時間走，感到侷限？選擇跟團半自助，更友善的解決了交通銜接問題，與自由活動時間的渴望，更理想的方式，滿足每一位遊客想怎麼玩就怎麼玩的心。

▲河口湖富士山纜車可俯瞰美麗壯觀的富士山、河口湖美景。 圖：喜鴻假期／提供

日本：首推東京、北海道 輕鬆暢遊近郊人氣景點

以台灣遊客最喜愛的日本為例，即便各縣市交通已經相較於其他亞洲城市更為便捷，但在郊區或知名目的地，仍需要專屬交通接駁才方便。跟著喜鴻假期輕鬆出發，無需擔心交通問題，帶您抵達後盡興的放鬆玩。

暑假將至，【東京有夠酷５日～富士山全景纜車、迪士尼、忍野八海、超值半自助】之旅，跟團半自主可輕鬆遊覽富士山週邊景點，安排搭乘「河口湖富士山纜車」到標高1,104公尺的看台，俯瞰美麗壯觀的富士山、俯覽河口湖壯景，以及必訪的富士忍野八海自然湧泉奇景，感受四季別有一番景色的美景。還有大人小孩都喜愛的「東京迪士尼樂園渡假區」一票玩到底歡樂暢遊，也能輕鬆搞定票券。

【心動回饋北海道5日～洞爺湖畔花火、企鵝散步、六花亭、葡萄酒廠、兩晚溫泉、半自助】之旅，現在報名還享限額回饋，最高省4000元。除了安排兩晚溫泉飯店住宿外，重要景點也無遺漏。 跟著行程暢遊北海道熱門的主題樂園，到洋溢北歐風情的「尼克斯海洋公園」看超萌的國王企鵝遊行，體驗近距離接觸的快感；前往以溫泉為名的知名景點「登別地獄谷」，置身在熱氣瀰漫之下，猶如「鬼的棲息地」；還有夏日不可錯過得浪漫活動之一「洞爺湖花火大會」，給自己與旅伴一趟絢爛又美麗的煙火秀，夏季北海道最浪漫的安排都能輕鬆享有。

不管東京或北海道，既可享有團費的驚喜，又能輕鬆規劃遊程，還有兩天自由活動時間，可依照各自的旅遊喜好來做安排，舒適又便利。

▲韓國第一高，首爾樂天世界塔。 圖：喜鴻假期／提供

韓國：韓國最新知名地標「樂天世界塔」 站上世界最高透明地板觀景台

雖然從北中南都可自由飛往首爾，不過跟團半自助的好處不容錯過，還可解決一些語言上的溝通問題。

【韓國半自助5日～只進彩妝、一日自由活動、樂天世界、滑車、塗鴉秀、豬腳+烤肉】之旅，特點鎖定美食與郊區體驗，幫您搞定！行程前往韓國傳統市場「通仁市場」大啖韓國傳統小吃，還可感受用銅錢購物的另類樂趣；並前往江華島體驗「LUGE 斜坡滑車」的刺激感受，乘坐纜車上山欣賞江華島風景，再駕車從上往下滑，刺激滿分，一家大小都能共同享樂；其他韓國最大室內樂園～樂天世界、樂天世界塔 SEOUL SKY、朝陽紡織廠，都能一一打卡，一覽最新首爾景點，更貼心保留一日自由活動，滿足想要整天購物、走訪人氣咖啡廳的遊客，自由不受限。

▲到巴黎必訪景點之一，奢華與浪漫兼具的凡爾賽宮。 圖：喜鴻假期／提供

歐洲：「凡爾賽宮」、「奧維小鎮」、「蒙馬特山丘」 法國郊景一次暢遊

每個人都有一個巴黎夢，數不盡的浪漫景點，時尚百貨、古堡建築、藝術人文，交織著一段段故事！

【愛上巴黎8日～奧維小鎮、凡爾賽宮、香水博物館、走讀蒙馬特、二日自由活動】之旅，用最自在的方式打開巴黎，一遊法國最奢華的「凡爾賽宮」宮殿、藝術家梵谷人生最後居住的「奧維小鎮」、走讀「蒙馬特山丘」眺望巴黎市區美景，構築出巴黎的多樣表情。跟著專業導遊，一路暢遊，還安排逛遊經典老佛爺百貨、香榭大道、凱旋門、艾菲爾鐵塔、香水博物館，入住環巴黎市區飯店，鄰近地鐵自由活動超方便，更安排二日自由活動，可以用自己的步調感受浪漫花都風情。

直飛米蘭，來去義大利吧！【小資遊半自助義大利10日～直飛米蘭、科摩湖、威尼斯、羅馬米蘭全天自由行】以半自助的方式，體驗義國時尚四城：米蘭、羅馬、威尼斯、佛羅倫斯，享有充足自由時間，可感受建築、遺跡、美食生活，同時還有接送，不用擔心住宿飯店交通不便。而絕美仙境度假勝地「科摩湖」、不用人擠人的低調秘境隱密山城「奧維耶多」、還有佛羅倫斯必吃的丁骨牛佳餚與 Serravalle 精品購物村，更會直接安排，不留行程遺憾。

▲義大利絕美仙境度假勝地—科摩湖。 圖：喜鴻假期／提供

精選半自助旅遊行程 體驗彈性兼具深度的旅遊方式

出國旅行，除了天數與預算考量，最重要是好心情無價，如能同時享有跟團與自由行的優點，那將為旅途增添更多美好！不管是閨蜜、姊妹淘、一家人，選擇半自助遊程還能認識更多遊伴，為單人旅遊帶來不一樣的交流與火花。

跟團出國在專屬的1天～2天自由行時間中，愜意安排時間，可在飯店休息、或去喜歡的地方待著，極具彈性的行程超，無論是帶小孩或帶長輩都能擁有一趟輕鬆又美好假期，更多相關行程可上喜鴻假期，輕鬆開啟一趟悠閒的歡喜假期。

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