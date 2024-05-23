東方航空6/22擴展歐洲航點 上海直飛維也納、馬賽

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年夏季，為滿足前往歐洲旅遊的旅客需求，中國東方航空與上海航空將於6/22起，開航上海浦東－維也納，7/2起開航上海浦東－馬賽航班。

馬賽是法國第二大城市，南歐最大的港口，地處馳名世界的普羅旺斯蔚藍海岸，1987年和上海結為姐妹城。新開航的「上海－馬賽」航線航班號為 FM871／FM872，由東航旗下上海航空每週執行3班往返航班，逢週二、五、日執行，航程約12個小時。去程航班淩晨00:15從上海浦東國際機場起飛，07:00到達馬賽普羅旺斯國際機場；回程航班10:55從馬賽普羅旺斯國際機場起飛，次日05:00到達上海浦東國際機場（以上時刻均為當地時間）。

▲中國東方航空自7/2起開航上海至馬賽的航班。 圖：Shutterstock／來源

「上海－維也納」航線航班號為 MU227／MU228，由東航每週執行3班往返航班，逢週二、四、六執行，航程約12個小時。去程航班淩晨01:30從上海浦東國際機場起飛，07:40到達維也納國際機場；回程航班11:20從維也納國際機場起飛，次日05:20到達上海浦東國際機場（以上時刻均為當地時間）。

東上航目前提供每週33班台北直飛上海的往返航班，通過東航綿密的上海航班可中轉前往東航的歐洲13大航點，包含倫敦希斯洛、倫敦蓋威克、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹、羅馬、馬德里、布達佩斯、伊斯坦堡、莫斯科、聖彼得堡、維也納、馬賽。航點豐富旅程組合更有彈性，是暢遊歐洲的新選擇。

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