快訊

中捷砍人「醫專生」心智正常！凌晨收押進看守所...情緒大配合度低

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

長榮空巴A330-200將退役 當年首創躺平桂冠艙與機上互動娛樂系統

上萬朵繡球花齊放！ 北宜公路「石牌縣界公園」夢幻藍紫免費花海必訪 觀景台還能眺望龜山島

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yilanasin、IG@yijiun_lee提供
圖／IG@yilanasin、IG@yijiun_lee提供

花海控快出發！ 初夏正是欣賞繡球花的好時機，位於北宜公路上的「石牌縣界公園」正盛開夢幻繽紛的繡球花海，藍紫色的繡球花大景不但可以免費欣賞，還有搭配觀景台能遠眺海上龜山島等美景，心動就立刻把握！

圖／IG@yijiun_lee提供
圖／IG@yijiun_lee提供

石牌縣界公園位於新北市與宜蘭縣的交界處地標，也是北宜公路的制高點，海拔約538公尺，現在已變成完善的公園，提供免費停車場，更在公園內打造了一座「金面棧台」景觀台，可以遠眺龜山島、烏石港與蘭陽平原，還能以不同高低視角能俯瞰花海。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

公園內沿著山坡地勢栽種上萬朵繡球花，每年約5至6月初夏之際進入花開期，如今園內開滿一顆顆圓滿花型的藍紫色繡球花，不管哪個角度都能捕捉到充滿仙氣的打卡美景，讓石牌縣界公園進入最美時刻，成為熱門必拍的花海打卡點快追！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／IG@yijiun_lee提供
圖／IG@yijiun_lee提供

石牌縣界公園

位置：北宜公路56.5km處

編輯推薦

公園 公路 必訪 繡球花 龜山島

相關新聞

上萬朵繡球花齊放！ 北宜公路「石牌縣界公園」夢幻藍紫免費花海必訪 觀景台還能眺望龜山島

上萬朵繡球花齊放！ 北宜公路「石牌縣界公園」夢幻藍紫免費花海必訪 觀景台還能眺望龜山島

1泊8食寵粉無極限！ 2千坪露天風呂、SPA水世界「陽明山天籟」6月底前持券享優惠

山巒層疊間的陽明山天籟渡假酒店，坐擁群山環抱的自然風光，還有廣達2000坪的戶外露天風呂，即日起至12月30日止，天籟渡假酒店推出每日限量20組、1泊8食的「寵粉無極限2.0」超優惠住宿專案，以美食、美景和美好戶外體驗，好好暢享假期！

3大飯店週年慶！ 招待「長榮鳳凰人」免費吃到飽+住1晚送1晚、台北福華40心動禮盒、高雄晶英壽星下殺6折

3大飯店週年慶！ 招待「長榮鳳凰人」免費吃到飽+住1晚送1晚、台北福華40心動禮盒、高雄晶英壽星下殺6折

全台20家旅宿 每晚千元起！小鹿文娛旅展挑戰最低價

千元住宿券不僅暑假適用，全台唯一「高美燈塔園區」也適用。「2024 TTE台北國際觀光博覽會」將於5月31日至6月3日在...

住六福萬怡酒店「送VIVIZ演唱會門票」！8分鐘到演唱會現場限量搶

全台最後VIVIZ門票就在六福萬怡酒店！韓國女子三人團體「VIVIZ」將於6月9日在TICC台北國際會議中心舉辦2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei演唱會。六福萬怡酒店因其距離演唱會場地僅8分鐘車程的便捷位置，推出了「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案，住就送，限量7間衝了啦！

入住加1元「送BTOB陸星材5200元見面會門票」！六福萬怡雙人房再免費拿擴香

韓流人氣三代團BTOB成員陸星材將於6月1日在台北舉辦首次個人見面會，地點為台北國際會議中心（TICC）。為了迎接這一盛事，南港車站附近的台北六福萬怡酒店推出「TO.MELODY陸星材見面會住房專案」。該專案每房每晚6,299元，加一元就送價值5,200元的見面會門票一張，雙人入住豪華客房一晚，並贈送特製香氛擴香。專案即日起開放預訂，限量十間趕快把握！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。