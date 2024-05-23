上萬朵繡球花齊放！ 北宜公路「石牌縣界公園」夢幻藍紫免費花海必訪 觀景台還能眺望龜山島

花海控快出發！ 初夏正是欣賞繡球花的好時機，位於北宜公路上的「石牌縣界公園」正盛開夢幻繽紛的繡球花海，藍紫色的繡球花大景不但可以免費欣賞，還有搭配觀景台能遠眺海上龜山島等美景，心動就立刻把握！

圖／IG@yijiun_lee提供

石牌縣界公園位於新北市與宜蘭縣的交界處地標，也是北宜公路的制高點，海拔約538公尺，現在已變成完善的公園，提供免費停車場，更在公園內打造了一座「金面棧台」景觀台，可以遠眺龜山島、烏石港與蘭陽平原，還能以不同高低視角能俯瞰花海。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

公園內沿著山坡地勢栽種上萬朵繡球花，每年約5至6月初夏之際進入花開期，如今園內開滿一顆顆圓滿花型的藍紫色繡球花，不管哪個角度都能捕捉到充滿仙氣的打卡美景，讓石牌縣界公園進入最美時刻，成為熱門必拍的花海打卡點快追！

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石牌縣界公園

位置：北宜公路56.5km處