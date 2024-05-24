整片環繞超浪漫！ 高雄最美秘境公園下起「阿勃勒黃金雨」 花控必訪人稀美拍打卡點

給你滿滿的浪漫黃金雨，阿勃勒盛開的季節～花海大爆發，整片環繞的阿勃勒，喜歡拍照的花控們不能錯過的美拍打卡景點。

整圈環繞的阿勃勒群，每個人可以依照自己喜歡的拍攝角度～拍出屬於自己的美照。

整片黃金雨雖然也很美～但我更喜歡加入一點藍天白雲，更可以顯出阿勃勒黃澄澄的美麗之處。

雖然有著整片的阿勃勒～但人潮意外很少，還是其實大家都不知道這個可以拍攝阿勃勒的秘境呢。

這邊是仁武的一個公園~位於仁雄路與仁孝路，佔地頗大，每一株阿勃勒的生長情況都有所不同，所以會看到深黃淺黃顏色深淺不一的阿勃勒。

走在茂密的浪漫黃金雨之一～整個人瞬間都浪漫起來了。

在花季快要結束時會有阿勃勒飄落，宛如黃金雨般飄落也很美。

5-6月是阿勃勒盛開的花期，仁武公園人煙稀少的～欣賞阿勃勒的悠閒秘境，分享給你們～

仁武公園

地址：仁雄路與仁孝路

文章來源：Miss V FB：Miss V

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