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1泊8食寵粉無極限！ 2千坪露天風呂、SPA水世界「陽明山天籟」6月底前持券享優惠

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／陽明山天籟渡假酒店 提供
圖／陽明山天籟渡假酒店 提供

【文・廖苡安】

偷個浮生半日閒，規劃一趟涼夏小旅行，到陽明山享受沁心渡假。山巒層疊間的陽明山天籟渡假酒店，坐擁群山環抱的自然風光，還有廣達2000坪的戶外露天風呂，即日起至12月30日止，天籟渡假酒店推出每日限量20組、1泊8食的「寵粉無極限2.0」超優惠住宿專案，以美食、美景和美好戶外體驗，好好暢享假期！

這次推出的超值的優惠，以「寵粉」的熱情，廣邀旅客來訪。2千坪戶外露天風呂，包含溫泉池、冷水池、冰水池、氣泡按摩池、沖淋水柱舒壓、烤箱、半露天男女泡湯區等22種各式不同主題泉池。室內外三溫暖及各項休閒、球類設施。8種餐飲與特色小點除了主題晚餐、超霸氣早餐外，還提供箴品茶研阿里磅珍奶、在地地瓜手工奶酪、少女心鮭魚卵地瓜慕斯泡芙、現控窯烤地瓜點心、超人氣宵夜地瓜芋圓紅豆湯，最後再提供一份在地大心伴手禮。

【左圖】戶外露天風呂沖淋水柱。【右圖】室內與室外的親水主題池，運用山泉能量水打造出多功能空間。 圖／陽明山天籟渡假酒店 提供
【左圖】戶外露天風呂沖淋水柱。【右圖】室內與室外的親水主題池，運用山泉能量水打造出多功能空間。 圖／陽明山天籟渡假酒店 提供

如果不想曬太陽，在天籟渡假酒店B1還規劃了面積寬廣的「SPA水世界」。設置高達一層樓、360度迴旋的滑水道及戲水設施，最適合親子同樂，還有各種舒壓按摩池。透過逆滲透過濾處理後的白磺泉和能量山泉，可促進新陳代謝、調理肌膚，在陽明山秀麗風景中感受大自然對身心靈五感的療癒，是養生健體的夏日休閒！

即日起至6月底前，持天籟露天風呂旅展券，平假日＋199元可享雙人單次入場風呂使用；持天籟悠遊/饗食住宿券，平假日限量免費升等溫泉房型。讓今年的夏天能夠在天籟渡假酒店好好享受這大自然透心涼的渡假方式！

陽明山天籟渡假酒店持續更新。推出甚受好評的精品館，以獨棟建築提供家族或小團體交誼包館服務，每間客房配置景觀溫泉浴池，還可預約交誼娛樂室KTV歡唱及手遊桌遊設備；歐風館則規劃陽台獨享湯池之和風館及親子主題客房，提供旅人不同的風格選擇。特別推薦的是親子主題客房，像是以魔法叢林設計為概念的童話森林六人房，充滿濃郁海洋風格的海上船屋四人房，都呼應天籟背山面海的地理景觀。

除了絕美山景、溫泉與能量山泉等自然療癒，佔地寬廣的庭園景觀，適合漫步賞景、花季賞花。園區內擁有櫻花步道、桂花巷、水岫步道、山里走走、金針花田及天籟大草原等，一年四季風景殊異。周邊景區如燭台雙嶼、神秘海岸、魚路古道都是北部知名景點，還有天籟獨家的溫泉源頭秘境行程。5～8月，金山海岸最具特色的磺火捕魚體驗可結合金山老街小旅行，離城不離塵，最適合輕鬆假期。

更多詳情請上🔗陽明山天籟渡假酒店官網查詢。

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溫泉 酒店 陽明山天籟

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