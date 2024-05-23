新航遇「晴空亂流」釀1死！搭飛機遇到亂流怎麼辦？做好5件事保命

昨天(21日)新航一架從英國倫敦飛往新加坡的波音777-300ER班機在空中遭遇嚴重亂流，導致機上1名旅客喪生，30人受傷，班機緊急迫降泰國曼谷。搭飛機最怕就是遇到亂流，偏偏亂流又是不可測，萬一遇到了，我們可以做什麼事保命呢？

最危險的「晴空亂流」難預測

根據外電報導，初步資料顯示，新航客機可能是遇到最危險的「晴空亂流」。一般而言，如果是對流天氣或暴風雨，飛行員可透過天氣預報及使用氣象雷達顯示器防範。但專家指出，晴空亂流與暴風雨無關，它通常在前方天空沒有明顯警告的情況下發生，難以目測，現今科技也難以預測。並且隨著全球暖化，晴空亂流的情況會愈來愈常見。

乘客能做的事

根據美國國家運輸安全委員會2021年的報告，大多數因亂流嚴重受傷的乘客都沒有繫安全帶，他們可能正在使用洗手間或在走道上走動，人被絆倒或拋飛，或者餐車撞到人等造成傷害。並且亂流時任何物品都可能被拋飛，包括餐具、上方行李箱掉下來的行李物件等。遇亂流時，不止乘客、所有機組人員都面臨危險，機上的所有人都應該警愓，而以下5件事是身為乘客的我們可以做的。

1.全程繫好安全帶

一旦發生亂流時，機艙內未繫好安全帶的乘客和沒有固定好的物體會被拋飛，這是最危險、也是導致受傷的最大風險。也因為沒有人知道飛機何時會遇到亂流或其他意外事件，所以在睡覺時最好也繫上安全帶。

2.保持警惕及冷靜

在飛行途中旅客應保持警惕，萬一真的遇上亂流，也要盡量保持冷靜，確保自己安全狀態，並仔細聽取飛行員和空服員的指示。

3.少上廁所

非必要盡量不要頻繁起來走動。水及利尿飲料也不要喝太多，以減少上廁所次數。萬一在洗手間就剛好遇上亂流，務必緊握扶手固定以免受傷。

4.收好隨身物品

遵守隨身攜帶物品的限制，飛行途中沒用到的物品不要亂丟在座位上，應收好放入包包，包包再放到座椅下。

5.選擇座位

如果畫位時你可以選座位，擁有20多年經驗的英國空服員Kris Major建議，可嘗試坐在飛機前半部附近。當飛機搖晃時，你可能在前面一點感受都沒有，但在後面的人可能會被搖晃得東倒西歪。

機組人員能做的事

根據abcNEWS報導，現在標準化的安全程序已經極大地幫助防止許多嚴重傷害的發生，包括查看天氣預報、使用氣象雷達顯示器等。如果是可預期的亂流，飛行員應對機艙所有人進行報告以及暫停客艙服務。

1.暫停客艙服務

此時任何的客艙服務都必須中止，以避免任何餐具、熱燙液體亂飛亂噴，免稅商品的手推車也應快速先固定好。

2.確定廁所裡有沒有人

快速引導還在廁所的乘客趕快回座繫安全帶。

3.確保自身安全

機組人員也必須趕快返回自己的座位，或就近坐在可用座位上繫好安全帶。

事實上，現今多數的亂流並不會造成嚴重傷亡。根據長期研究亂流的美國國家科學基金會國家大氣研究中心的計畫科學家Larry Cornman指出，亂流導致輕傷甚至骨折的情況並不少見，但死亡事件非常罕見，因為現代飛機的強度大多足以應付亂流。不過仍要再次強調，旅客應保持警惕，並且非必要不要經常走動，隨時扣上安全帶以作為第一道保護。

【參考資料】

．《npr》How dangerous is turbulence on airplanes? Here's what you need to know

．《CNN》A flight attendant’s secrets to surviving long-haul flights

．《airbus》

．聯合報系新聞資料