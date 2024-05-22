3大飯店週年慶！ 招待「長榮鳳凰人」免費吃到飽+住1晚送1晚、台北福華40心動禮盒、高雄晶英壽星下殺6折

想要高cp值玩飯店！ 快把握各家業者針對週年慶制定的超值優惠專案，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店找尋名字裡有「長、榮、鳳、凰」要請吃飯哦；台北福華大飯店迎來40歲生日，限量住房再送40心動禮盒；高雄晶英慶祝御盟集團27週年，邀5月壽星住房，5/25生日者更可享6折優惠折扣，統統追起來！

●長榮鳳凰酒店(礁溪)

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)

長榮鳳凰酒店(礁溪)慶祝14周年，特別推出「鳳凰遊雙城」優惠活動，自即日起至6月30日止，只要入住「年度一泊二食專案」，就贈送台中鳳凰酒店「精緻雙人房」平日雙人一泊一食住宿兌換券一張，住宿券使用效期到2024年10月底，快把握住一晚送一晚的省荷包好機會。

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)

好康第2波「發現長榮鳳凰」活動自即日起至6月30日止，只要2人以上同行，其中一位名字裡有「長、榮、鳳、凰」任2字者，本人可享免費吃到飽；名字裡僅有其中1字者，本人也可享有用餐5折優惠。此活動不分平假日，在「桂冠自助餐廳」早午餐、晚餐時段，以及「煙波亭火鍋」午餐、晚餐時段，皆可適用。

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話號碼：03-910 0988

●台北福華大飯店

圖／台北福華大飯店

台北福華大飯店將於6月19日迎來40歲生日，特別設計「40心動」限量住房專案，廣邀老顧客們回鍋體驗五星服務，入住時間限定6月1日至6月30日，入住後每房每晚贈送一份「40週年祥雲禮盒」，此外，只要是6月壽星入住還可享免費升等至尊爵套房的同慶優惠！

彩虹座餐廳廣邀1984年6月壽星，兩人以上於即日起至6月30日的平日週一至週五下午茶時段用餐，壽星本人即享6折折扣優惠。

地址：台北市大安區仁愛路三段160號

電話號碼：02-2700 2323

●晶英國際行館

圖／晶英國際行館

晶英國際行館慶祝御盟集團27週年，推出「御盟27 5月壽星限定住房專案」，5月壽星預定指定房型享72折優惠，5/25生日者更可享6折優惠，以每人不到3,200元，即可雙人入住晶英國際行館的頂奢高樓層套房「御質行驛」。

而非5月壽星也有「限量指定日專案」，平日雙人入住18坪的御典侶驛／雙驛房型只需6,500元，並贈送雲垂樓套餐與特調2客。而Ukai-tei Kaohsiung鐵板燒單筆消費滿5,000元還可獲300元抵用券，入住晶英國際行館用餐再享平日9折優待。

圖／Ukai-tei Kaohsiung

地址：高雄市前鎮區中山二路199號

電話：07-973 0189