住六福萬怡酒店「送VIVIZ演唱會門票」！8分鐘到演唱會現場限量搶

全台最後VIVIZ門票就在六福萬怡酒店！韓國女子三人團體「VIVIZ」將於6月9日在TICC台北國際會議中心舉辦2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei演唱會。六福萬怡酒店因其距離演唱會場地僅8分鐘車程的便捷位置，推出了「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案，住就送，限量7間衝了啦！

圖／六福萬怡酒店提供

VIVIZ WORLD TOUR住六福萬怡就送演唱會門票

這是VIVIZ出道以來的首次世界巡演，也是他們在發行第四張迷你專輯《VERSUS》後的首次台灣演出。六福萬怡酒店的「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案包括2024 VIVIZ WORLD TOUR台北站演唱會C區門票兩張，豪華客房住宿一晚，並贈送由國際調香師特製的桂花與杏桃香氛擴香一組。該專案即日起開放預訂，限量7間，售完為止，每房每晚價格為7,999元。

圖／六福萬怡酒店提供

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VIVIZ演唱會距離六福萬怡酒店車程僅8分鐘超方便

VIVIZ由成員信飛、銀河、嚴智組成，以其穩健的現場實力和精湛舞蹈聞名。嚴智近期為熱門韓劇《背著善宰跑》演唱的OST〈May I Love You?〉更是深受粉絲喜愛，帶來了心動的共鳴。本次台北演唱會消息一出，門票便迅速售罄，粉絲們熱情高漲。

而六福萬怡酒店位於台北南港車站，四鐵共構的便利位置使其成為追星住宿的首選，距離TICC台北國際會議中心僅需8分鐘車程，方便粉絲輕鬆往返演唱會場地，享受舒適且便捷的星級住宿體驗，趕快訂起來！