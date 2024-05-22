住六福萬怡酒店「送VIVIZ演唱會門票」！8分鐘到演唱會現場限量搶
全台最後VIVIZ門票就在六福萬怡酒店！韓國女子三人團體「VIVIZ」將於6月9日在TICC台北國際會議中心舉辦2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei演唱會。六福萬怡酒店因其距離演唱會場地僅8分鐘車程的便捷位置，推出了「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案，住就送，限量7間衝了啦！
VIVIZ WORLD TOUR住六福萬怡就送演唱會門票
這是VIVIZ出道以來的首次世界巡演，也是他們在發行第四張迷你專輯《VERSUS》後的首次台灣演出。六福萬怡酒店的「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案包括2024 VIVIZ WORLD TOUR台北站演唱會C區門票兩張，豪華客房住宿一晚，並贈送由國際調香師特製的桂花與杏桃香氛擴香一組。該專案即日起開放預訂，限量7間，售完為止，每房每晚價格為7,999元。
VIVIZ演唱會距離六福萬怡酒店車程僅8分鐘超方便
VIVIZ由成員信飛、銀河、嚴智組成，以其穩健的現場實力和精湛舞蹈聞名。嚴智近期為熱門韓劇《背著善宰跑》演唱的OST〈May I Love You?〉更是深受粉絲喜愛，帶來了心動的共鳴。本次台北演唱會消息一出，門票便迅速售罄，粉絲們熱情高漲。
而六福萬怡酒店位於台北南港車站，四鐵共構的便利位置使其成為追星住宿的首選，距離TICC台北國際會議中心僅需8分鐘車程，方便粉絲輕鬆往返演唱會場地，享受舒適且便捷的星級住宿體驗，趕快訂起來！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言