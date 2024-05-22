快訊

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

賴政府兩岸政策第一槍！ 台人任湖南政協委員遭註銷戶籍

跟進挪威！西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使

住六福萬怡酒店「送VIVIZ演唱會門票」！8分鐘到演唱會現場限量搶

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

全台最後VIVIZ門票就在六福萬怡酒店！韓國女子三人團體「VIVIZ」將於6月9日在TICC台北國際會議中心舉辦2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei演唱會。六福萬怡酒店因其距離演唱會場地僅8分鐘車程的便捷位置，推出了「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案，住就送，限量7間衝了啦！

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

VIVIZ WORLD TOUR住六福萬怡就送演唱會門票

這是VIVIZ出道以來的首次世界巡演，也是他們在發行第四張迷你專輯《VERSUS》後的首次台灣演出。六福萬怡酒店的「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案包括2024 VIVIZ WORLD TOUR台北站演唱會C區門票兩張，豪華客房住宿一晚，並贈送由國際調香師特製的桂花與杏桃香氛擴香一組。該專案即日起開放預訂，限量7間，售完為止，每房每晚價格為7,999元。

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

VIVIZ演唱會距離六福萬怡酒店車程僅8分鐘超方便

VIVIZ由成員信飛、銀河、嚴智組成，以其穩健的現場實力和精湛舞蹈聞名。嚴智近期為熱門韓劇《背著善宰跑》演唱的OST〈May I Love You?〉更是深受粉絲喜愛，帶來了心動的共鳴。本次台北演唱會消息一出，門票便迅速售罄，粉絲們熱情高漲。

而六福萬怡酒店位於台北南港車站，四鐵共構的便利位置使其成為追星住宿的首選，距離TICC台北國際會議中心僅需8分鐘車程，方便粉絲輕鬆往返演唱會場地，享受舒適且便捷的星級住宿體驗，趕快訂起來！

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

編輯推薦

六福萬怡 演唱會 萬怡酒店

相關新聞

3大飯店週年慶！ 招待「長榮鳳凰人」免費吃到飽+住1晚送1晚、台北福華40心動禮盒、高雄晶英壽星下殺6折

3大飯店週年慶！ 招待「長榮鳳凰人」免費吃到飽+住1晚送1晚、台北福華40心動禮盒、高雄晶英壽星下殺6折

全台20家旅宿 每晚千元起！小鹿文娛旅展挑戰最低價

千元住宿券不僅暑假適用，全台唯一「高美燈塔園區」也適用。「2024 TTE台北國際觀光博覽會」將於5月31日至6月3日在...

住六福萬怡酒店「送VIVIZ演唱會門票」！8分鐘到演唱會現場限量搶

全台最後VIVIZ門票就在六福萬怡酒店！韓國女子三人團體「VIVIZ」將於6月9日在TICC台北國際會議中心舉辦2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei演唱會。六福萬怡酒店因其距離演唱會場地僅8分鐘車程的便捷位置，推出了「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案，住就送，限量7間衝了啦！

入住加1元「送BTOB陸星材5200元見面會門票」！六福萬怡雙人房再免費拿擴香

韓流人氣三代團BTOB成員陸星材將於6月1日在台北舉辦首次個人見面會，地點為台北國際會議中心（TICC）。為了迎接這一盛事，南港車站附近的台北六福萬怡酒店推出「TO.MELODY陸星材見面會住房專案」。該專案每房每晚6,299元，加一元就送價值5,200元的見面會門票一張，雙人入住豪華客房一晚，並贈送特製香氛擴香。專案即日起開放預訂，限量十間趕快把握！

「藍皮解憂號」夏季夜行列車再出發！五大亮點必搭：金崙體驗圍舞．浪花蟹、原民餐搭配解憂啤酒

今夏搭「藍皮解憂號」來點不一樣的！雄獅集團經營的「藍皮解憂號」推出夜行列車，並與金崙部落合作，旅客將可體驗限定版的在地原民示範浪花蟹捕撈過程、經典圍舞，享用原民風味餐餐盒，體驗「原汁原味」的夏季風情，

採草莓、打卡巨型西洋棋！ (G)I-DLE舒華回台遊苗栗山中秘境 釣出IG官方大讚：you are everything

採草莓、打卡巨型西洋棋！ (G)I-DLE舒華回台遊苗栗山中歐風秘境 釣出IG官方大讚：you are everything

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。