從歐洲到美國加拿大　一場夢幻冒險旅行正要展開

北歐冰島極光。 圖／TTN 圖庫提供

旅行總是帶來新的啟發，無論是浪漫迷人的歐洲或幅員遼闊的美加，每趟旅程都是一次完美的探索之行。寒冷的北歐冬季，從冰島到芬蘭，充滿奇幻與冒險，壯觀的冰川奇觀與神秘的極光舞蹈，吸引全球探險者和旅行愛好者，而跨越大西洋的美加旅程，從加拿大的壯麗風光到美國西北的文化盛宴，同樣充滿無盡的魅力，無論是北歐的冰雪樂園，還是美加的自然與城市融合，都為旅人帶來驚喜與感動。

追光逐影 北歐冬季極光盛宴

冬季是欣賞極光最佳季節，位處高緯度的北歐則是賞極光理想地點。芬蘭北部的基爾克內斯小鎮（Kirkenes）是邂逅極光的好地點，還可參加帝王蟹捕撈之旅，體驗在結冰的峽灣上捕捉帝王蟹的獨特技法，並享用帝王蟹大餐。同是追尋極光的理想地點莎莉賽卡（Kirkenes），住宿玻璃極光屋，躺在床上欣賞北極光在夜空中舞動的美景，留下難忘回憶。追尋極光之外，搭乘破冰船享受在冰封水域中航行的壯觀場面，同樣令人讚嘆。

北歐芬蘭極光。 圖／TTN 圖庫提供

同是追極光熱門地點的冰島，被譽為「冰與火之國」，以其壯麗的自然景觀聞名於世。人氣景點傑古沙龍冰河，湖中閃耀的藍色浮冰形成夢幻畫面，吸引多部電影在此取景。冬季自然形成的藍冰洞，每年形狀、大小、數量不同，亦是不可錯過的體驗。領略「冰」的魅力後，前往著名的藍潟湖地熱溫泉體驗「火」，水中富含矽土和礦物質，陽光折射會呈現不同顏色。夜幕降臨，搭船出海遠離城市燈光，靜靜等待極光在夜空中舞動，感受大自然的神奇。

北美洲加拿大-冰磧湖，班夫國家公園。 圖／TTN 圖庫提供

自然與文化完美結合 跨越美加的夢幻之旅

坐落於太平洋岸邊的溫哥華，以宜人氣候、豐富自然景觀及文化多樣性著稱，市區的史丹利公園是北美最大的城市公園，擁有廣闊綠地和印第安圖騰柱，增添文化韻味。離開都市的喧囂，走訪洛磯山脈的四大國家公園—班夫、優鶴、傑士伯和冰河國家公園，各自展現壯麗的自然美景，讓旅人感受自然的偉大與神秘，冰原雪車體驗則帶來親近古老冰川的刺激與驚奇。

北美洲加拿大史丹利公園。 圖／TTN 圖庫提供

結束洛磯山脈之旅，返回西雅圖，這個太平洋西北地區的文化中心，不僅是咖啡文化的發源地，亦是創新與藝術的聚集地。旅人可品味星巴克創始店的咖啡香，走訪派克市場、登上太空針塔、在口香糖牆前打卡，探索西雅圖獨有的風貌。

美國西雅圖。 圖／TTN 圖庫提供

為滿足旅客對深度旅遊的需求，長榮航空與長汎、山富、五福、可樂、世邦、百威、良友、東南、易遊網、喜鴻、雄獅等多家旅行業者合作，推出「玩美加族」、「魅力歐洲」系列行程，精心規劃「洛磯四大國家公園、班夫市區2晚、維多利亞、溫哥華、西雅圖、阿格西遊船12日」、「繽紛北歐～冰島魔幻冰洞．芬蘭極地秘境．賞極光旗艦13天」等多元行程，讓旅客盡情暢遊美加、歐洲。

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