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採草莓、打卡巨型西洋棋！ (G)I-DLE舒華回台遊苗栗山中秘境 釣出IG官方大讚：you are everything

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝舒華IG
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女神返台打卡歐風秘境在哪裡？ 韓國人氣女團(G)I-DLE的台灣成員舒華回台旅遊了，近日在IG曬出美美的旅遊照，從分享照片中能看見她開心地採草莓，拍下各種歐日風格造景的美照，也被眼尖的網友認出這是位在苗栗銅鑼的山中秘境「莫內秘密花園」打卡！

圖／翻攝舒華IG
圖／翻攝舒華IG

韓國人氣女團 (G)I-DLE近期驚喜宣布，預計在今年10/5、10/6連2天來台開演唱會，讓粉絲興奮不已，而看見舒華近日大方跟粉絲分享多照台灣旅遊，能一窺她的好心情，其中與巨型西洋棋合照的美麗場景，更是引網友好奇熱議。

圖／翻攝舒華IG
圖／翻攝舒華IG

圖／翻攝舒華IG
圖／翻攝舒華IG

舒華低調現身苗票旅遊，沒有被人發現，反而是「莫內秘密花園」老闆的女兒說她很紅，才驚覺是韓團台籍女星來打卡了，臉書粉專事後也貼出好幾張舒華前去遊玩照，甚至還有舒華在X社群留下莫內的地址打卡紀錄。而IG的美照分享，也意外地釣出擁有6.7億粉絲的IG官方帳號留言「shuhua you are everything」。

圖／翻攝舒華IG
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位於苗栗銅鑼鄉的「莫內秘密花園」是知名Cosplay、婚紗攝影的熱門取景地，大大小小超過50個場景，吸引舒華打卡留念的提前年新開放的「日式小京都」，能看見精心煙草小賣所、鐘牆、歐風書房等各種歐日風格情境。

圖／翻攝舒華IG
圖／翻攝舒華IG

其中舒華與巨型西洋棋合照，有如女神掉進了愛麗絲夢境場景，網友紛紛留言「舒華是西洋棋裡最美的Queen」、「好像愛麗絲裡的女王」、「完了，西洋棋要漲價了」，更有人驚呼「舒華比白棋還要白」！

圖／翻攝舒華X
圖／翻攝舒華X

莫內秘密花園

地址：苗栗縣銅鑼鄉新隆村新隆138-3號

營業時間：10:00-19:00

門票資訊：旅客每人入園300元、小朋友100~140公分收費100元、100公分以下免門票

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