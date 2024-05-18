入住加1元「送BTOB陸星材5200元見面會門票」！六福萬怡雙人房再免費拿擴香

韓流人氣三代團BTOB成員陸星材將於6月1日在台北舉辦首次個人見面會，地點為台北國際會議中心（TICC）。為了迎接這一盛事，南港車站附近的台北六福萬怡酒店推出「TO.MELODY陸星材見面會住房專案」。該專案每房每晚6,299元，加一元就送價值5,200元的見面會門票一張，雙人入住豪華客房一晚，並贈送特製香氛擴香。專案即日起開放預訂，限量十間趕快把握！

圖／六福萬怡酒店提供

陸星材人氣飆升，首張個人專輯《EXHIBITION: Look Closely》廣受好評

陸星材因在《孤單又燦爛的神－鬼怪》中飾演劉德華一角而深受台灣粉絲喜愛。退伍回歸後，他憑藉《人生勝利組》獲得《MBC演技大獎》「男子最優秀演技獎」。5月9日，陸星材推出首張個人單曲專輯《EXHIBITION: Look Closely》，挑戰以往不同的音樂風格。隨著新專輯的發行，陸星材將在6月1日晚上6點於台北國際會議中心舉行見面會，與台灣粉絲近距離互動，沒買到票的粉絲趕快預訂看起來了啦！

圖／六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店位置優越，為追星住宿首選

台北六福萬怡酒店位於南港車站，與南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站共構，交通便利。從酒店到台北國際會議中心僅需8分鐘車程，大大節省粉絲往返活動場館的時間。該酒店以其便利的交通和舒適的住宿環境，成為追星族的理想選擇，為粉絲提供極致便捷的住宿體驗，粉絲們不要錯過了！