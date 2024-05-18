北海道包機再免費抽「星宇航空」來回商務艙機票！早鳥第2人現折3000元

夏日炎炎，SUP、獨木舟已成為熱門運動，不論是與三五好友一同出遊，還是與摯愛的另一半度過浪漫時光，都是絕佳選擇！然而，如果你只知道傳統造型的獨木舟，那你就out了！透明獨木舟不但刺激好玩，拍起照來絕對是社群媒體上的一大焦點，而且現在不只離島，就連墾丁和台北都有可以體驗透明獨木舟的絕佳景點，快跟著小編一起挖掘這些美麗爆棚的戶外景點吧！

2024-05-18 10:30