北海道包機再免費抽「星宇航空」來回商務艙機票！早鳥第2人現折3000元
喜歡星宇航空的滑雪粉絲不要錯過了！即日起推出北海道包機等行程，除了入住日本星野集團飯店外，還能體驗北海道滑雪樂趣。至6月17日，早鳥優惠還有第二人折價3000元超狂，還有機會抽中北海道不限航點商務艙來回機票及住宿券，趕快衝了啦！
星宇航空與星野集團攜手推出滑雪套裝行程
首先一定要提的是星宇航空首次與星野集團合作，推出「北海道TOMAMU滑雪包機」和仙台磐梯山溫泉飯店滑雪行程。即日起至6月17日訂購，享早鳥第二人折價3000元優惠。更有機會抽中星宇航空北海道不限航點商務艙來回機票及星野TOMAMU度假村住宿券等大獎；還有「北海道TOMAMU滑雪包機」將於2025年1月5日限量出發，行程包括機場往返接送、早餐券、滑雪吊椅使用券、滑雪裝備租借券及晚餐券和愛絲冰城活動體驗券。
仙台磐梯山溫泉飯店滑雪行程限量出發
至於最期待的5天4夜的「仙台磐梯山溫泉飯店滑雪行程」共兩梯次，可享有搭乘星宇航空台北至仙台直飛航班，出發日期為2025年1月18日及2月15日。行程包含機場往返接送、每日早晚餐券、滑雪吊椅使用券、滑雪裝備租借券及一日遊行程，入住星野集團「磐梯山溫泉飯店」，每人台幣62800元起。抓住機會，揪團一起享受豪華滑雪假期吧！
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