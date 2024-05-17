中午12點開搶！ 北台灣最大「水樂園」開園優惠 超殺門票「只要1元」
準備迎接炎夏，北台灣最大「六福水樂園」於6/15起正式開園，並於今(17)日搶先放送超殺成人票1元，只要花1元就能爽玩12項水上設施，數量有限售完為止；搶不到繼續追，將另外推出限量99元成人票以及399元預售票，省荷包玩水樂園就趁這一波！
六福村歡慶45周年，搶先祭出六福水樂園「1元狂歡沁涼價」，成人票原價799元，現在直接下殺1元！預計於今天5/17中午12:00於官網開賣，限量100張，每人限購1張，售完為止，沒搶到的朋友也別哭哭，今晚20:00還有限量200張99元成人票繼續追！
再加碼，6/1至6/10期間，六福水樂園預售票只要399元，今夏想要瘋狂玩水，絕對要把握便宜買起來。
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