中午12點開搶！ 北台灣最大「水樂園」開園優惠 超殺門票「只要1元」

提燈籠穿古裝重溫九份就趁現在！為了展現九份經典璀璨風華，「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日至6月23日於九份老街隆重舉行，活動期間在五番坑公園、金山岩及豎崎路小公園等地都有設置大型紅燈籠打卡裝置，不僅如此，還特別邀請金馬影后陳淑芳女士擔任活動代言人，帶領大家沉浸於九份的採金時期風光和濃厚人文風情！

2024-05-17 12:00