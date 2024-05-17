「2024九份紅燈籠祭」登場！免費拿小燈籠與古裝體驗重遊九份風情

提燈籠穿古裝重溫九份就趁現在！為了展現九份經典璀璨風華，「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日至6月23日於九份老街隆重舉行，活動期間在五番坑公園、金山岩及豎崎路小公園等地都有設置大型紅燈籠打卡裝置，不僅如此，還特別邀請金馬影后陳淑芳女士擔任活動代言人，帶領大家沉浸於九份的採金時期風光和濃厚人文風情！

圖／新北市政府觀光旅遊局提供

九份紅燈籠祭活動亮點一次看

此次活動擁有多項亮點，包括五番坑公園的《福搖直上》象徵事業如意，金山岩的《愛情發光ing》寓意愛情美滿，以及豎崎路小公園的《九份夜霓虹》祈求財運亨通。上述燈籠裝置每天亮燈時間為17:30至21:00。主軸活動方面，5月24日及31日分別舉行「提燈夜遊祈福行程」和「夜遊雞籠山遊程」，提供民眾特別的夜間體驗。

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民眾集章抽獎，再享免費古裝體驗

活動期間還推出一系列有趣的活動，如集章活動，民眾可領取集章卡集滿特色印章參加小提燈抽獎。此外，還有書寫祈福卡活動，可將心願懸掛在指定燈籠裝置區祈福。瑞芳風采館提供免費古裝體驗，並可領取兌換券到合作店家租借古裝拍照，還能兌換活動明信片。6月1日起每週六、日在瑞芳風采館舉辦免費燈籠彩繪手作體驗。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供

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提燈夜遊遊程報名，開幕免費拿燈

每週六、日晚間舉辦的「提燈夜遊」由在地嚮導引領，總計10個場次，每場限定20位，民眾可至ACCUPASS活動通搜尋「2024九份紅燈籠祭」報名，每位收費250元，參加者將獲得小提燈、祈福卡及明信片等紀念品；若是5月24日開幕式，遊客還可免費拿小提燈，一起回到九份舊時歲月，感受古老礦山小鎮的迷人魅力。

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