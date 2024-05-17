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「2024九份紅燈籠祭」登場！免費拿小燈籠與古裝體驗重遊九份風情

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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提燈籠穿古裝重溫九份就趁現在！為了展現九份經典璀璨風華，「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日至6月23日於九份老街隆重舉行，活動期間在五番坑公園金山岩及豎崎路小公園等地都有設置大型紅燈籠打卡裝置，不僅如此，還特別邀請金馬影后陳淑芳女士擔任活動代言人，帶領大家沉浸於九份的採金時期風光和濃厚人文風情！

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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九份紅燈籠祭活動亮點一次看

此次活動擁有多項亮點，包括五番坑公園的《福搖直上》象徵事業如意，金山岩的《愛情發光ing》寓意愛情美滿，以及豎崎路小公園的《九份夜霓虹》祈求財運亨通。上述燈籠裝置每天亮燈時間為17:30至21:00。主軸活動方面，5月24日及31日分別舉行「提燈夜遊祈福行程」和「夜遊雞籠山遊程」，提供民眾特別的夜間體驗。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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民眾集章抽獎，再享免費古裝體驗

活動期間還推出一系列有趣的活動，如集章活動，民眾可領取集章卡集滿特色印章參加小提燈抽獎。此外，還有書寫祈福卡活動，可將心願懸掛在指定燈籠裝置區祈福。瑞芳風采館提供免費古裝體驗，並可領取兌換券到合作店家租借古裝拍照，還能兌換活動明信片。6月1日起每週六、日在瑞芳風采館舉辦免費燈籠彩繪手作體驗。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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提燈夜遊遊程報名，開幕免費拿燈

每週六、日晚間舉辦的「提燈夜遊」由在地嚮導引領，總計10個場次，每場限定20位，民眾可至ACCUPASS活動通搜尋「2024九份紅燈籠祭」報名，每位收費250元，參加者將獲得小提燈、祈福卡及明信片等紀念品；若是5月24日開幕式，遊客還可免費拿小提燈，一起回到九份舊時歲月，感受古老礦山小鎮的迷人魅力。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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