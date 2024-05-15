快訊

涉悶殺2親生子女 前櫃姐移送地檢署複訊「一度腿軟」

世界最佳年輕大學出爐 國內這校躋身百大「私大第1名」

藍委議場守夜白營也加入 黃國昌擔任「民眾黨第一棒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甜點控太幸福了！ 亞尼克首推「生乳捲吃到飽」 北中南3大旗艦店「1杯飲品+299元」瘋狂爽吃20款甜點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／亞尼克官網
圖／亞尼克官網

甜點控們，尤其愛吃生乳捲的朋友快追！亞尼克首度推出「生乳捲吃到飽」活動，品項從生乳捲、巴斯克、切片蛋糕到霜淇淋，超夢幻組合且多達20款甜點任你挑選，北中南3大旗艦店門市限定開吃，看準時間表手刀搶先預定了！

圖／亞尼克官網
圖／亞尼克官網

亞尼克為慶祝「生乳捲11週年慶」，首次推出超瘋狂「生乳捲吃到飽」，只要點購「一杯飲品加299元」，就能享用各式品項，包含生乳捲、巴斯克、黑酷曲、霜淇淋、布丁等經典商品，還有季節限定「芒果生乳捲」 ，連網友敲碗回歸的「法式青桔芒果生乳捲」、香濃滋味的北海道霜淇淋都包含在內。

符合條件且購買「喬克魔粒生乳捲」者，就可免費獲贈「原味生乳捲」。圖／亞尼克提供
符合條件且購買「喬克魔粒生乳捲」者，就可免費獲贈「原味生乳捲」。圖／亞尼克提供

圖／亞尼克提供
圖／亞尼克提供

「生乳捲吃到飽」限量推出15天、總計300位名額，分別於三大旗艦店：5/27至5/31北部內湖旗艦門市、6/10～6/14中部台中旗艦門市、6/17～6/21南部高雄旗艦門市，每日14：00～15：30舉辦，每場限時90分鐘、限定20人，需先上亞尼克官網購買活動票券，活動當天14:00前持實體活動券至門市結帳櫃台報到點餐，活動詳情以官網為準。

內湖旗艦店。圖／亞尼克提供
內湖旗艦店。圖／亞尼克提供

亞尼克 生乳捲吃到飽

5/27～5/31 北部內湖旗艦門市

地址：台北市內湖區瑞湖街178巷15號

6/10～6/14 中部台中旗艦門市

地址：台中市西區五權西四街120號

6/17～6/21 南部高雄旗艦門市

地址：高雄市左營區華夏路1416號

圖／亞尼克官網
圖／亞尼克官網

圖／亞尼克官網
圖／亞尼克官網

圖／亞尼克官網
圖／亞尼克官網

編輯推薦

亞尼克 吃到飽 甜點

相關新聞

甜點控太幸福了！ 亞尼克首推「生乳捲吃到飽」 北中南3大旗艦店「1杯飲品+299元」瘋狂爽吃20款甜點

甜點控太幸福了！ 亞尼克首推「生乳捲吃到飽」 北中南3大旗艦店「1杯飲品+299元」瘋狂爽吃20款甜點

飛東京1萬3 加碼抽夢幻大獎！ 「3大航空」夏季線上旅展優惠一次看

飛東京1萬3 加碼抽夢幻大獎！ 「3大航空」夏季線上旅展優惠一次看

手刀搶訂！ 5大飯店超殺「端午住宿優惠」 端午連假住房不加價、每人每晚最低861元

手刀搶訂！ 5大飯店超殺「端午住宿優惠」 端午連假住房不加價、每人每晚最低861元

滿坑滿谷都是！竹子湖「繡球花季」來了 期待了1年的最美花園「花與樹」本週開園

即將迎來美麗動人的新一期花季，僅於每年繡球花季間開放的竹子湖「花與樹繡球花園」貼出預告，將於5月18日起開放入園，...

暑假搭郵輪！挪威奮進號限時「買5日送5日」指定艙等加碼贈100美元消費

看好今年台灣郵輪旅遊市場復甦力道強勁，雄獅旅遊自6月5日起獨家推出32趟次NCL挪威郵輪奮進號航程，即日起推出指定日期「買5日送5日」活動，指定艙等還有加碼好康。 根據台灣港務公司資料，2023年共

從無邊際陽台看冰川！名人郵輪與台灣旅行社合作 帶旅客壯遊阿拉斯加

搭郵輪環遊世界吧！世界三大郵輪集團–皇家加勒比集團旗下的名人郵輪（Celebrity Cruises），即日起以全新品牌形象，與五家台灣旅遊業者合作推廣由海外出發的全球 Fly Cruise 飛航郵輪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。