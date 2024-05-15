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甜點控太幸福了！ 亞尼克首推「生乳捲吃到飽」 北中南3大旗艦店「1杯飲品+299元」瘋狂爽吃20款甜點
甜點控們，尤其愛吃生乳捲的朋友快追！亞尼克首度推出「生乳捲吃到飽」活動，品項從生乳捲、巴斯克、切片蛋糕到霜淇淋，超夢幻組合且多達20款甜點任你挑選，北中南3大旗艦店門市限定開吃，看準時間表手刀搶先預定了！
亞尼克為慶祝「生乳捲11週年慶」，首次推出超瘋狂「生乳捲吃到飽」，只要點購「一杯飲品加299元」，就能享用各式品項，包含生乳捲、巴斯克、黑酷曲、霜淇淋、布丁等經典商品，還有季節限定「芒果生乳捲」 ，連網友敲碗回歸的「法式青桔芒果生乳捲」、香濃滋味的北海道霜淇淋都包含在內。
「生乳捲吃到飽」限量推出15天、總計300位名額，分別於三大旗艦店：5/27至5/31北部內湖旗艦門市、6/10～6/14中部台中旗艦門市、6/17～6/21南部高雄旗艦門市，每日14：00～15：30舉辦，每場限時90分鐘、限定20人，需先上亞尼克官網購買活動票券，活動當天14:00前持實體活動券至門市結帳櫃台報到點餐，活動詳情以官網為準。
亞尼克 生乳捲吃到飽
5/27～5/31 北部內湖旗艦門市
地址：台北市內湖區瑞湖街178巷15號
6/10～6/14 中部台中旗艦門市
地址：台中市西區五權西四街120號
6/17～6/21 南部高雄旗艦門市
地址：高雄市左營區華夏路1416號
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