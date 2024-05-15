飛東京1萬3 加碼抽夢幻大獎！ 「3大航空」夏季線上旅展優惠一次看

迎接暑假的旅遊旺季，3大航空陸續推出夏季線上旅展，除了長榮航空指定航線可享最低優惠72折起，國泰航空會員限時輸入優惠編號，單筆訂位滿2萬元，再享2千元折扣，華航更宣告飛東京含稅價1萬3212元優惠價，再推出超級夢幻大獎「全球不限航點來回機票」，將送出2位幸運得主，快來看看3家航空優惠內容，手刀規劃起來！

◎中華航空

圖／中華航空提供

自即日起至6/10，華航2024TTE線上旅展，提供精選航點82折起，除馬尼拉、宿霧、新加坡、首爾、福岡外，北海道未稅價格1萬5555元起、東京含稅價1萬3212元起、飛首爾也有含稅價9505元，7/14開航的西雅圖未稅價最低2萬2092元起亞，澳洲下殺85折，都是不錯的價格。

而華航此次旅展最大亮點將送出超級夢幻大獎，在旅展活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」，可於2024年7月到12月期間，每月任選華航一個航點飛出去旅行，等於是一次送出6張，名額將有2位。

◎長榮航空

長榮航空推出2024年夏季線上旅展。聯合報系資料照

長榮航空2024年夏季線上旅展，自即日起至6/6 23:59止，凡購買即日起至2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，包含桃園至清邁來回未稅價8170元起、桃園至北海道來回未稅價最低1萬5555元起。。

歐美航線部分，桃園至巴黎來回未稅價最低2萬5200元起、桃園至西雅圖來回最低含稅價2萬8571元起。

另民眾於2024高雄國際旅展及2024台北國際觀光博覽會，出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅可獲機票優惠專案活動代碼，搭配線上旅展購票，還有機會再享2％折扣。

◎國泰航空

圖片來源｜國泰航空

國泰航空線上旅展即日起至6/3止，精選全球63個航點機票經濟客艙86折起，商務客艙93折起，可預訂出發日期為即日起至12/31止，東北亞則至10/26止。其中較值得下手的航線，為台北飛東京，來回含稅價1萬3253元；最優惠的是台北飛曼谷含稅價只要8638元，且最大優點是從早上到晚上的時段起飛，都是此價格。

此外，針對國泰航空的國泰會員推出限時優惠，登入並預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿新台幣2萬元，再享2千元折扣，限首500筆訂單先到先得。

國泰航空的香港機票也與11家旅行社合作推出「買一送一」優惠，促銷期間為即日起至5/22，優惠適用期間為5/17至12/31。此優惠包含免費預選座位以及每人2件23公斤的免費託運行李，但不可退票也無法更改。