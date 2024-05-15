快訊

涉悶殺2親生子女 前櫃姐移送地檢署複訊「一度腿軟」

世界最佳年輕大學出爐 國內這校躋身百大「私大第1名」

藍委議場守夜白營也加入 黃國昌擔任「民眾黨第一棒」

飛東京1萬3 加碼抽夢幻大獎！ 「3大航空」夏季線上旅展優惠一次看

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

迎接暑假的旅遊旺季，3大航空陸續推出夏季線上旅展，除了長榮航空指定航線可享最低優惠72折起，國泰航空會員限時輸入優惠編號，單筆訂位滿2萬元，再享2千元折扣，華航更宣告飛東京含稅價1萬3212元優惠價，再推出超級夢幻大獎「全球不限航點來回機票」，將送出2位幸運得主，快來看看3家航空優惠內容，手刀規劃起來！

◎中華航空

圖／中華航空提供
圖／中華航空提供

自即日起至6/10，華航2024TTE線上旅展，提供精選航點82折起，除馬尼拉、宿霧、新加坡、首爾、福岡外，北海道未稅價格1萬5555元起、東京含稅價1萬3212元起、飛首爾也有含稅價9505元，7/14開航的西雅圖未稅價最低2萬2092元起亞，澳洲下殺85折，都是不錯的價格。

而華航此次旅展最大亮點將送出超級夢幻大獎，在旅展活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」，可於2024年7月到12月期間，每月任選華航一個航點飛出去旅行，等於是一次送出6張，名額將有2位。

◎長榮航空

長榮航空推出2024年夏季線上旅展。聯合報系資料照
長榮航空推出2024年夏季線上旅展。聯合報系資料照

長榮航空2024年夏季線上旅展，自即日起至6/6 23:59止，凡購買即日起至2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，包含桃園至清邁來回未稅價8170元起、桃園至北海道來回未稅價最低1萬5555元起。。

歐美航線部分，桃園至巴黎來回未稅價最低2萬5200元起、桃園至西雅圖來回最低含稅價2萬8571元起。

另民眾於2024高雄國際旅展及2024台北國際觀光博覽會，出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅可獲機票優惠專案活動代碼，搭配線上旅展購票，還有機會再享2％折扣。

◎國泰航空

圖片來源｜國泰航空
圖片來源｜國泰航空

國泰航空線上旅展即日起至6/3止，精選全球63個航點機票經濟客艙86折起，商務客艙93折起，可預訂出發日期為即日起至12/31止，東北亞則至10/26止。其中較值得下手的航線，為台北飛東京，來回含稅價1萬3253元；最優惠的是台北飛曼谷含稅價只要8638元，且最大優點是從早上到晚上的時段起飛，都是此價格。

此外，針對國泰航空的國泰會員推出限時優惠，登入並預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿新台幣2萬元，再享2千元折扣，限首500筆訂單先到先得。

國泰航空的香港機票也與11家旅行社合作推出「買一送一」優惠，促銷期間為即日起至5/22，優惠適用期間為5/17至12/31。此優惠包含免費預選座位以及每人2件23公斤的免費託運行李，但不可退票也無法更改。

編輯推薦

旅展 東京 航空

相關新聞

甜點控太幸福了！ 亞尼克首推「生乳捲吃到飽」 北中南3大旗艦店「1杯飲品+299元」瘋狂爽吃20款甜點

甜點控太幸福了！ 亞尼克首推「生乳捲吃到飽」 北中南3大旗艦店「1杯飲品+299元」瘋狂爽吃20款甜點

飛東京1萬3 加碼抽夢幻大獎！ 「3大航空」夏季線上旅展優惠一次看

飛東京1萬3 加碼抽夢幻大獎！ 「3大航空」夏季線上旅展優惠一次看

手刀搶訂！ 5大飯店超殺「端午住宿優惠」 端午連假住房不加價、每人每晚最低861元

手刀搶訂！ 5大飯店超殺「端午住宿優惠」 端午連假住房不加價、每人每晚最低861元

滿坑滿谷都是！竹子湖「繡球花季」來了 期待了1年的最美花園「花與樹」本週開園

即將迎來美麗動人的新一期花季，僅於每年繡球花季間開放的竹子湖「花與樹繡球花園」貼出預告，將於5月18日起開放入園，...

暑假搭郵輪！挪威奮進號限時「買5日送5日」指定艙等加碼贈100美元消費

看好今年台灣郵輪旅遊市場復甦力道強勁，雄獅旅遊自6月5日起獨家推出32趟次NCL挪威郵輪奮進號航程，即日起推出指定日期「買5日送5日」活動，指定艙等還有加碼好康。 根據台灣港務公司資料，2023年共

從無邊際陽台看冰川！名人郵輪與台灣旅行社合作 帶旅客壯遊阿拉斯加

搭郵輪環遊世界吧！世界三大郵輪集團–皇家加勒比集團旗下的名人郵輪（Celebrity Cruises），即日起以全新品牌形象，與五家台灣旅遊業者合作推廣由海外出發的全球 Fly Cruise 飛航郵輪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。