「藍皮解憂號」夏季夜行列車再出發！五大亮點必搭：金崙體驗圍舞．浪花蟹、原民餐搭配解憂啤酒
今夏搭「藍皮解憂號」來點不一樣的！雄獅集團經營的「藍皮解憂號」推出夜行列車，並與金崙部落合作，旅客將可體驗限定版的在地原民示範浪花蟹捕撈過程、經典圍舞，享用原民風味餐餐盒，體驗「原汁原味」的夏季風情，今夏就搭上夜行列車，追尋與眾不同的解憂處方吧！
曾奪得德國IF設計大獎殊榮「服務體驗設計獎」的藍皮解憂號，延續服務與創新的精神，夏季特別策展夜行列車，整個藍皮解憂號車廂，變身燈之展場，宛如霓虹夜店場景，夜間涼風徐徐吹來，海浪潮聲更迷人，比擬白天搭乘又是另一種迷人風情。
藍皮解憂號 夜行列車五大亮點
雄獅旅遊表示，藍皮解憂號繼去年首次推出夜行列車，大受歡迎後，今年再接再厲推出6/22、7/13、7/20、8/17、8/24出發5個限定趟次，必搭的五大亮點包括：
1.夜晚寧靜無雜的海浪聲：白天被喧囂聲蓋住的海浪聲，在夜晚散發魅力；
2.南迴山海美景觸手可及：藍皮解憂號行駛南迴鐵道，依山傍海，有「微笑曲線」美譽，緊鄰湛藍色太平洋，宛如漂浮在海上；
3.螢光列車沉浸體驗：藍皮車廂的策展，將整個車廂變身燈之展場，宛如霓虹夜店場景，捕捉截然不同的氛圍；
4.原住民在地部落特色及金崙沙灘生態導覽：由金崙部落族人親自解說，深入當地人文、自然生態；
5.解憂啤酒微醺一夏：搭乘夜行列車的成人乘客，可獲得解憂限定啤酒乙瓶。
金崙部落族人親自導覽
特色浪花蟹捕撈示範
夜行列車從傍晚時分出發，在金崙有67分鐘導覽行程，精心安排金崙溪流域的部落族人來擔任導覽，走訪充滿部落圖騰的幽暗隧道的「金崙隧道秘境」，當地極具特色的浪花蟹捕撈示範，體驗當地特有的解憂方式以及傳統不敗的經典圍舞，加深對在地部落文化生活的認識，還可以在有著最美日出海霞的金崙海灘，享受美景。
享受原民山豬肉三明治
特色餐盒與台東在地店家合作，以原民山豬肉為主的三明治，再搭配紅豆抹茶麻糬麵包，鹹甜組合將傳統與西式融合，碰撞出夜行列車特色餐盒。
車票分成年、未成年、兒童版
夜行列車套票分成年版(年滿十八歲)、未成年版(未滿十八歲、六歲以上)、兒童版(六歲以下孩童)，成年版(年滿十八歲) 贈送解憂限定啤酒乙瓶，未成年版贈送復古彈珠汽水乙瓶及藍皮解憂號磁鐵乙組。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
欣傳媒 by 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301134
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言