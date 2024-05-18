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「藍皮解憂號」夏季夜行列車再出發！五大亮點必搭：金崙體驗圍舞．浪花蟹、原民餐搭配解憂啤酒

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜雄獅旅遊
圖片來源｜雄獅旅遊

今夏搭「藍皮解憂號」來點不一樣的！雄獅集團經營的「藍皮解憂號」推出夜行列車，並與金崙部落合作，旅客將可體驗限定版的在地原民示範浪花蟹捕撈過程、經典圍舞，享用原民風味餐餐盒，體驗「原汁原味」的夏季風情，今夏就搭上夜行列車，追尋與眾不同的解憂處方吧！

「藍皮解憂號」夜行列車，整個藍皮解憂號車廂，變身燈之展場，還安排限定版的原民風味餐盒。圖片來源｜雄獅旅遊
「藍皮解憂號」夜行列車，整個藍皮解憂號車廂，變身燈之展場，還安排限定版的原民風味餐盒。圖片來源｜雄獅旅遊

曾奪得德國IF設計大獎殊榮「服務體驗設計獎」的藍皮解憂號，延續服務與創新的精神，夏季特別策展夜行列車，整個藍皮解憂號車廂，變身燈之展場，宛如霓虹夜店場景，夜間涼風徐徐吹來，海浪潮聲更迷人，比擬白天搭乘又是另一種迷人風情。

「藍皮解憂號」夜行列車策展，飄逸的簾幕捕捉風的姿態，車窗外眺望是寧靜的夜海。圖片來源｜雄獅旅遊
「藍皮解憂號」夜行列車策展，飄逸的簾幕捕捉風的姿態，車窗外眺望是寧靜的夜海。圖片來源｜雄獅旅遊

藍皮解憂號 夜行列車五大亮點

雄獅旅遊表示，藍皮解憂號繼去年首次推出夜行列車，大受歡迎後，今年再接再厲推出6/22、7/13、7/20、8/17、8/24出發5個限定趟次，必搭的五大亮點包括：
1.夜晚寧靜無雜的海浪聲：白天被喧囂聲蓋住的海浪聲，在夜晚散發魅力；
2.南迴山海美景觸手可及：藍皮解憂號行駛南迴鐵道，依山傍海，有「微笑曲線」美譽，緊鄰湛藍色太平洋，宛如漂浮在海上；
3.螢光列車沉浸體驗：藍皮車廂的策展，將整個車廂變身燈之展場，宛如霓虹夜店場景，捕捉截然不同的氛圍；
4.原住民在地部落特色及金崙沙灘生態導覽：由金崙部落族人親自解說，深入當地人文、自然生態；
5.解憂啤酒微醺一夏：搭乘夜行列車的成人乘客，可獲得解憂限定啤酒乙瓶。

金崙體驗傳統不敗的經典圍舞，加深對在地部落文化生活的認識。圖片來源｜雄獅旅遊
金崙體驗傳統不敗的經典圍舞，加深對在地部落文化生活的認識。圖片來源｜雄獅旅遊

金崙安排當地極具特色的浪花蟹捕撈示範。圖片來源｜雄獅旅遊
金崙安排當地極具特色的浪花蟹捕撈示範。圖片來源｜雄獅旅遊

金崙部落族人親自導覽

特色浪花蟹捕撈示範

夜行列車從傍晚時分出發，在金崙有67分鐘導覽行程，精心安排金崙溪流域的部落族人來擔任導覽，走訪充滿部落圖騰的幽暗隧道的「金崙隧道秘境」，當地極具特色的浪花蟹捕撈示範，體驗當地特有的解憂方式以及傳統不敗的經典圍舞，加深對在地部落文化生活的認識，還可以在有著最美日出海霞的金崙海灘，享受美景。

在金崙導覽行程，由部落族人擔任導覽，感受原汁原味風情。圖片來源｜雄獅旅遊
在金崙導覽行程，由部落族人擔任導覽，感受原汁原味風情。圖片來源｜雄獅旅遊

以原民山豬肉為主的三明治，再搭配紅豆抹茶麻糬麵包，碰撞出夜行列車特色餐盒。圖片來源｜雄獅旅遊
以原民山豬肉為主的三明治，再搭配紅豆抹茶麻糬麵包，碰撞出夜行列車特色餐盒。圖片來源｜雄獅旅遊

享受原民山豬肉三明治

特色餐盒與台東在地店家合作，以原民山豬肉為主的三明治，再搭配紅豆抹茶麻糬麵包，鹹甜組合將傳統與西式融合，碰撞出夜行列車特色餐盒。

車票分成年、未成年、兒童版

夜行列車套票分成年版(年滿十八歲)、未成年版(未滿十八歲、六歲以上)、兒童版(六歲以下孩童)，成年版(年滿十八歲) 贈送解憂限定啤酒乙瓶，未成年版贈送復古彈珠汽水乙瓶及藍皮解憂號磁鐵乙組。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣傳媒 by 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301134

三明治 抹茶 美景

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