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手刀搶訂！ 5大飯店超殺「端午住宿優惠」 端午連假住房不加價、每人每晚最低861元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

即將迎來6月份的端午連假，旅遊計畫訂好了沒？ 瞄準6/8至6/10「端午節連假」，將是2024年最後一個連續假期，多家飯店業者開賣端午連假超殺住宿優惠，出現2天1夜或3天2夜超值方案，每人每晚最低竟只要861元就能入住優惠，快來手刀搶訂吧！

．義大天悅飯店

高雄「義大天悅飯店」即日起開放預訂「粽夏遊端午」優惠，限定端午連假6/8至6/10住宿，每日限量供應10間，選擇2天1夜住溫馨家庭房，下殺3,555元起，等於每人只要889元，再加贈自助式早餐2客以及摩天輪搭乘券。

還有3天2夜入住溫馨家庭房住2晚(此專案不含早餐)，特價6,888元起，等於每人每晚只要861元，再加贈粽型麵包1組以及摩天輪搭乘券。

圖／義大天悅飯店提供
圖／義大天悅飯店提供

．義大皇家酒店

高雄「義大皇家酒店」即日起開放預訂「券戀端午」優惠，為家庭首選的放鬆輕旅行！飯店於6/8至6/10推出選擇「兩天一夜」專案，入住雅緻家庭房住宿一晚，含翌日自助式早餐4客(2大2小)，優惠價只要5,555元起；或者，「三天兩夜」專案，入住雅緻家庭房2晚，享受一日的翌日自助早餐4客(2大2小)，專案優惠價8,888元。此外，凡入住上述任一專案，飯店再加碼皆贈送摩天輪搭乘券，及適用於館內餐廳的餐飲抵用券500元。

圖／義大皇家酒店提供
圖／義大皇家酒店提供

．劍湖山渡假大飯店

雲林「劍湖山渡假大飯店」即起至6/8開訂「端午假期 住飯店 玩水趣」優惠住房方案5,888元 起，適用入住日期限定於6/7至6/9期間，含高級客房1晚、自助式早餐2客、蔚藍西餐廳晚餐2客、劍湖山主題樂園門票一日券2張，還有園外園夜間秀和免費接駁斗六火車站服務，並且4歲以下兒童可免費住宿、用餐。

圖／劍湖山渡假大飯店提供
圖／劍湖山渡假大飯店提供

．統一渡假村

「統一渡假村」迎接端午連假及暑假通通不加價，6/8至6/9推出谷關「和洋雙人房一泊二食」9,580元起，6/10入住再下殺7,680元；墾丁「海洋主題房一泊二食」8,280元起；新竹馬武督「一泊二食」豪華雙人房9,280元起，以上皆含豪華自助饗宴，加碼續住9折，同時可享折扣優惠，結帳時輸入折扣碼「SE00500」，每房再折500元！

圖：統一渡假村／提供
圖：統一渡假村／提供

．COZZI Blu和逸飯店·桃園館

和逸飯店於端午前夕，推出「初夏樂遊Flash Sale」快閃住房專案，於5/31前預訂，舒適客房每房每晚4,800元、和逸客房每房每晚5,800元起，此專案不含早餐，但可享早餐加購買一送一，適用入住期間至6/30止。

圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館
圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館

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