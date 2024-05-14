滿坑滿谷都是！竹子湖「繡球花季」來了 期待了1年的最美花園「花與樹」本週開園
即將迎來美麗動人的新一期花季，僅於每年繡球花季間開放的竹子湖「花與樹繡球花園」貼出預告，將於5月18日起開放入園，令不少等待開園的粉絲們興奮直呼「終於等到開園了！」、「期待了一年」這個週末就能手刀衝啦！
2024陽明山竹子湖繡球花季來了！每年僅在繡球花季開園、位於竹子湖路上的熱門景點「花與樹繡球花園」正式宣布，將於5/18起開放入園，花季期間無公休，淺藍、粉紫等各色飽滿繡球花填滿整個園區，與山景、天空相映有如畫一般超殺底片。入園每人150元，可用於兌換咖啡、果汁等飲品或當日現場的療癒小盆栽，說是免費入園也不為過。
值得一提的是，有不少網美、模特兒都愛來此抓拍美景，關於商業拍攝、婚紗攝影等有不同收費，建議先查看粉絲專頁公告。入園賞花拍照請記得愛護花草樹木，拍攝時勿隨意採摘花朵、踩踏花田。
竹子湖 花與樹繡球花園
繡球花季開園日：2024/5/18
地址：臺北市北投區竹子湖路51號右下50公尺
營業時間：週一至五8:30-18:00；週六、日8:00-18:30（繡球花季無公休）
入園方式：每人150元，可兌換咖啡、果汁等飲品或小盆栽（依當日現場提供為主)
交通方式：【公車】可搭乘小8、小9公車在竹子湖站下車，步行約7分鐘即可抵達｜【開車】google定位「花與樹繡球花園」
備註：無停車場；園區附近有計次收費停車場；入園規則、最新花況可見粉絲專頁
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