暑假搭郵輪！挪威奮進號限時「買5日送5日」指定艙等加碼贈100美元消費

看好今年台灣郵輪旅遊市場復甦力道強勁，雄獅旅遊自6月5日起獨家推出32趟次NCL挪威郵輪奮進號航程，即日起推出指定日期「買5日送5日」活動，指定艙等還有加碼好康。

根據台灣港務公司資料，2023年共計迎接327艘次郵輪、54.7萬人次旅客，已達疫情前5成水準，預估今年至少399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次。

誰最愛搭郵輪？

帶小孩的家庭、夫妻、退休族群 訂購挪威奮進號指定航次陽台艙旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅旅遊觀察，今年郵輪旅客有超過6成為家庭客，其次為伴侶及退休族群；進一步分析還發現，攜帶12歲以下兒童同行的旅客明顯增加，成長幅度約2成，加上青少年旅客比例提升，讓郵輪旅客平均年齡出現下降趨勢，從去年的44.23歲些微降至42.35歲。

雄獅獨家引進挪威奮進號

基隆、高雄雙母港，南北交通都方便 與12歲以下兒童同行的郵輪旅客明顯增加。圖片來源｜雄獅旅遊

為此雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，自6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次航程，同時配合澎湖花火節於6月5、10、28日規劃限定航次，讓旅客可以從海上欣賞美麗的煙火在眼前綻放。此外，每段航次皆會舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，獲勝者將可獲得獨家驚喜贈品。

雄獅旅遊即日起至5月19日推出NCL挪威郵輪奮進號限時優惠，凡訂購6月10日出發「石垣島、澎湖5日」，以及14日出發「那霸、石垣島5日」航次，即贈8月21日出發「香港5日」航次之同等艙房；訂購6月10日、14日航次陽台艙之旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。

挪威奮進號提供24小時提供免費的餐飲服務。圖片來源｜雄獅旅遊

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/301253