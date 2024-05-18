夏日玩水必拍美照！台北也有透明獨木舟？精選７個全台「透明獨木舟」體驗景點

夏日炎炎，SUP、獨木舟已成為熱門運動，不論是與三五好友一同出遊，還是與摯愛的另一半度過浪漫時光，都是絕佳選擇！然而，如果你只知道傳統造型的獨木舟，那你就out了！透明獨木舟不但刺激好玩，拍起照來絕對是社群媒體上的一大焦點，而且現在不只離島，就連墾丁和台北都有可以體驗透明獨木舟的絕佳景點，快跟著小編一起挖掘這些美麗爆棚的戶外景點吧！

全台透明獨木舟體驗景點

屏東 墾丁南灣

說到陽光、沙灘，第一個映入腦海的絕對是墾丁啦！墾丁無疑是最能讓人腦海中浮現的勝地之一！但你知道嗎？在墾丁南灣，你可以體驗到一項更令人興奮的活動，那就是划著透明獨木舟，穿越全台最美的藍色海洋公路，絕美景緻盡收眼底，絕對是墾丁必安排的行程之一哦！

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這是一項適合所有人的活動，你不需要擁有超級專業的划船證照，只要和合法業者租借一艘透明獨木舟，跟著指導就能輕鬆掌握划船的竅門。如果是初次體驗也不用擔心，配有專業教練為你提供必要的指導，確保你的安全和樂趣。

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地址：Google Map搜尋「南灣休憩區」

屏東 墾丁小巴里島

這個墾丁的秘境，恐怕不是每個人都熟知的寶藏地點！如果你厭倦了人來人往的繁忙景區，那麼這個地方絕對是你的秘密避風港！這片區域的特點是清澈的海水，四周被各種形狀各異的礁岩所環繞，這個畫面彷彿將你帶入了巴里島的異國風情。

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無論你是單獨前來探險，還是和摯愛一同度過浪漫時光，這裡都是絕佳之選。每一個角度都可以成為獨特的拍攝點，無論是個人自拍還是情侶空中攝影，都能輕鬆打造出令人驚艷的照片。而且近期，這個地方也成為了拍攝海上婚紗照的熱門景點，這樣的浪漫情境，相信將都讓每對情侶留下難忘的回憶。

地址：Google Map搜尋「小巴里島岩」

小琉球

小琉球最為知名的獨木舟體驗，就是這款可愛的愛心透明獨木舟，保證讓你成為朋友群裡的焦點！這個獨特的水上活動不僅適合情侶、好朋友們一同體驗，更是適合攜帶你的毛小孩一起來探索海上奇妙世界。在小琉球的海域，海水相當清澈，幸運的話，你甚至可以在船邊看到色彩繽紛的魚兒和悠閒的烏龜一同共舞！

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地址：Google Map搜尋「楊光獨木舟」，即可租借到愛心透明獨木舟

澎湖 隘門沙灘

來到澎湖，別錯過隘門沙灘，這片澎湖最長的金黃色貝殼沙灘。隘門沙灘的透明獨木舟租借服務相較於其他景點更為優越，這些獨木舟更大，你可以和朋友或情人一人坐一頭，邊划獨木舟邊聊天說笑、欣賞沿途風景，加上附近還有其他水上活動能體驗，像是風帆、浮潛等，非常適合揪團來玩水，享受一整天的水上樂趣。

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地址：Google Map搜尋「隘門沙灘」

澎湖 嵵裡沙灘

來到位於馬公市的嵵裡沙灘，會被這片沙灘緊鄰著的大自然美景所迷住。這片沙灘是由珊瑚和貝殼碎片所組成，展現著原始的自然美。嵵裡沙灘的景色常被人們比作夏威夷的威基基海灘，令人流連忘返。在這裡，你可以沐浴在陽光下，或者在細軟的沙灘上散步，感受海風輕拂臉頰的清涼。

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嵵裡沙灘周圍還有幾家餐點也不錯的咖啡廳，是放鬆心靈，欣賞大自然鬼斧神工的絕佳去處，非常適合安排來這地方一日遊，享受休假該有的寧靜和放鬆。不論是情侶約會、家庭旅遊，還是獨自一人來此感受大自然的美都非常值得啊！

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地址：Google Map搜尋「嵵裡沙灘」

澎湖 澎澎灘

澎湖的澎澎灘位於白沙鄉，是一個極富魅力的小無人島。儘管面積不大，卻以潔白的沙灘和清澈的海水而聞名，是一個遠離遊客擁擠的寧靜天堂。事實上，這裡目前多是在地人才知道的秘境，甚至被譽為「台版馬爾地夫」呢！

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當你坐在透明獨木舟上，滑過這片風光如畫的海域，你會感受到一種極致的愜意。透明的舟身讓你能夠清晰地看到海底世界，並沉浸在碧藍的水中。澎澎灘也因此吸引了眾多網美前來度假，期待能捕捉到這些美麗瞬間，小編光看照片就知道，這裡根本是攝影的天堂呀！

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地址：Google Map搜尋「澎澎灘」

台北 河雙21公園

位在台北市北投區河濱公園內的河雙21公園，非常適合怕水但又想嘗試獨木舟的新手。因為這裡的河道相對平靜，不會讓你有在海上划舟的緊張感。每次的獨木舟體驗大約是1.5小時，正好適合安排在週休二日的家庭出遊或浪漫約會，可以悠然地划舟欣賞沿途風景，爭取都市裡的珍貴寧靜，是一個可以放鬆身心的好地方呢！

地址：Google Map搜尋「河雙21號河濱公園」

透明獨木舟不僅僅是一次刺激的水上冒險，也是一場美麗的自然探索之旅。悠閒地漂浮在澄澈的海水上，你會發現自己完全融入了大自然的懷抱。而且，為了確保你的安全和樂趣，專業教練都會提供必要的指導和支持，不論你是水上新手還是經驗豐富的划手，透明獨木舟體驗肯定能成為今年夏天讓你難忘的有趣回憶！趕快分享這篇文章給你最佳的旅伴，來一段唯美的沙灘海洋之旅吧！

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