女神級發光打卡點！ 新北大都會公園「花開水岸」5大夢幻場域免費拍 鑽石地景、織夢花傘夜間光影更炫麗

不可錯過全新打卡景點！ 「花開水岸•春日藝遊展」已在新北三重大都會公園盛大開幕，結合藝術家的巧手和插畫家獨家創作，即日起至6/10推出「奇幻藝花園」，以及6公尺幸福熊、4公尺高的「織夢花傘」，5大場域讓民眾盡情打卡美拍，快列入週末出遊旅遊清單！

新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。圖／新北市政府提供

新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。圖／新北市政府提供

新北大都會公園除了有小朋友們愛的「熊猴森樂園」之外，即日起至6/10則迎來「花開水岸•春日藝遊展」，邀請到插畫藝術家潘心屏（Hsinping Pan）在園區內創作「奇幻藝花園」及6米高的幸福熊，同時編織藝術家楊海茜親手打造4米高「織夢花傘」；此外捷運三重站進入大都會公園的入口，打造一條五彩繽紛的「春光物語」光影廊道。

新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。圖／新北市政府提供

新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。圖／新北市政府提供

來到夜晚結合燈光效果，每款裝置藝術展現出與白天截然不同的魅力，「織夢花傘」在燈光的照射下，立體鉤織花朵發出螢光色澤，呈現百花盛開的夢幻氛圍。

新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。圖／新北市政府提供

新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。圖／新北市政府提供

而「幻彩之花」的創作幾何地景，夜晚在現場燈光投射下，展現如同鑽石般魔幻色彩，視覺效果如夢似幻，彷彿呈現春夜魔幻島嶼景象，讓大都會的夜晚變得更加生動而迷人。

新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。圖／新北市政府提供

新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。圖／新北市政府提供

新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。圖／新北市政府提供

這個夏天新北真的好好玩，除了「花開水岸•春日藝遊展」正在新北大都會公園盛大展出至6/10止。還有以「花織夢境」為主題，結合音樂饗宴的「2024新北河濱蝶戀季」，白天可賞花海、夜間點亮整片光雕裝置燈海，想拍女神級打卡美照，立刻統統追起來。

【花開水岸 春日藝遊展】

活動日期：5/10 至 6/10

地點：新北大都會公園熊猴森樂園

交通：1.自行開車-導航搜尋新北大都會公園熊猴森樂園。

2.大眾運輸-搭乘捷運至台北捷運三重站/機捷A2三重站，經由機捷1A出口出站後即可抵達。