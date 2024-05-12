香港機票買一送一！國泰航空與11家旅遊社合作機加酒優惠 5月20日前開搶

國泰航空自去年送出70萬張免費機票，造成旋風之後，現在又與11家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，旅遊期間為2024年5月17日至12月31日，限期開搶！

國泰航空與十一家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，喚起你心動的「港」覺，想飛就訂！即日起至2024年5月20日17:00為止，由台北、高雄出發皆可，旅遊期間為5月17日至12月31日。合作旅遊業者推出豐富的機加酒自由行優惠，精選飯店鄰近銅鑼灣、灣仔、尖沙咀等熱門景點，也可選擇入住香港迪士尼樂園主題酒店，無論兩人、四人都可隨時出發，以優惠票價暢遊香港。

香港機票由香港機場贊助，為台灣民眾前往香港旅遊帶來助力。圖片來源｜香港旅遊發展局

國泰航空與雄獅旅遊、山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、飛揚旅遊、溫馨旅行社等十一家旅遊業者，合作推出香港機票買一送一優惠(活動機票由香港國際機場贊助送出)。優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，出發日期至2024年12月31日，適合為即將到來的暑假及下半年假期規劃三天兩夜香港快閃之旅。

近期全球第一個魔雪奇緣主題園區在香港迪士尼樂園度假區開幕，成為新亮點。圖片來源｜©香港迪士尼樂園度假區

除了香港來回機票之外，個別旅行社另推出「機加酒自由行超值優惠」，包括迪士尼樂園及酒店行程、山頂纜車、贈送上網卡及八達通卡等。近期全球第一個魔雪奇緣主題園區在香港迪士尼樂園度假區開幕，成為新亮點。

相關資訊請瀏覽香港旅遊發展局活動頁面：https://hksales.discoverhongkong.com/tc

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301247