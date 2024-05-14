從無邊際陽台看冰川！名人郵輪與台灣旅行社合作 帶旅客壯遊阿拉斯加

搭郵輪環遊世界吧！世界三大郵輪集團–皇家加勒比集團旗下的名人郵輪（Celebrity Cruises），即日起以全新品牌形象，與五家台灣旅遊業者合作推廣由海外出發的全球 Fly Cruise 飛航郵輪假期，包括最經典的阿拉斯加航線，搭配今夏啟動的台北–西雅圖直飛航線，預料將開啟風潮。

名人郵輪首次將旗下的旗艦郵輪名人愛極號引入阿拉斯加航程。圖片來源｜Celebrity Cruises

皇家加勒比集團旗下的名人郵輪宣布，將以「NOTHING COMES CLOSE」為全新品牌形象，從視覺風格、市場定位到旅客服務都將全再進化，帶給全球旅客無與倫比的度假享受，同時將攜手雄獅、AsiaYo等五家台灣業者，開賣即日起至2026年由海外出發的全球 Fly Cruise 飛航郵輪假期，其中針對台灣市場熱賣數十年的經典阿拉斯加航線，大動作一次調派旗下三個系列的代表郵輪，提供西雅圖、溫哥華等北美出發，多達5條獨特路線將近60個阿拉斯加航程，主打可帶領旅客近距離體驗震撼感官的冰川之旅。

名人郵輪攜手雄獅、AsiaYo等五家台灣業者，開賣由海外出發的全球 Fly Cruise 飛航郵輪假期。圖片來源｜欣傳媒

名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟表示：「名人郵輪致力提供最頂級的旅遊體驗，我們保有小型郵輪貼心周到的細緻服務，同時提供大型郵輪精彩豐富的休閒娛樂，這也是名人郵輪引以為傲的與眾不同之處。」

名人郵輪船隊榮獲多項國際大獎肯定，目前已有17艘郵輪規模、航線遍及全球七大洲，涵蓋義大利、冰島、挪威、加勒比海和澳洲等300多個目的地。

名人愛極系列的神奇魔毯（Magic Carpet）可以自由升降，作為郵輪的多功能空間。圖片來源｜Celebrity Cruises

名人郵輪的船隊系列的設施與服務有多個獨創亮點，享譽郵輪界，包括愛極系列的「神奇魔毯」，餐廳可以瞬間變觀景台；你聽過無邊際泳池，但你聽過無邊際陽台嗎？愛極系列客房，只要推開玻璃窗門，就可到達陽台，享受海天一色美景；愛極系列的主餐廳，囊括地中海、義大利、法國、現代美式菜餚，豐富多元；Aqua Class住客可不限次數使用海上水療溫感休息室、獨享提供清新健康美食的Blu餐廳，及客製化卡路里餐點服務。

在全新的視覺形象中，名人郵輪融入「真實視界 True Eyes View」的概念，以旅客角度捕捉名人假期的獨特之處。「當旅客登上名人郵輪後會發現，船上的所有細節都令人驚艷且超出期待，我們希望能以創意的手法呈現這無與倫比的體驗。」區嘉麟補充道。

在無邊際陽台享受180度無死角海景，自由切換室內室外空間。圖片來源｜Celebrity Cruises

名人郵輪亞洲業務發展經理戚宇軒表示：「根據國際郵輪協會統計，2019年台灣造訪阿拉斯加的旅客人數約2,337人次，加上台灣市場8月起將有4間航空直飛西雅圖，每週提供25個航班選擇，加上台灣護照入境美國的免簽優勢，未來旅客可以透過名人郵輪的優質服務，更輕鬆地探索阿拉斯加。」

鎖定深受台灣旅客喜愛的阿拉斯加，名人郵輪今年首度派出旗下的頂級系列名人愛極號、名人極致號和名人尖峰號，分別從美國西雅圖、加拿大溫哥華和阿拉斯加史華德出發，沿途造訪「鮭魚之城」克奇坎、阿拉斯加首都朱諾和全美最大冰川之一的道斯冰川等地。

精選航程

名人郵輪愛極號∣阿拉斯加道斯冰川7晚

名人郵輪極致號∣阿拉斯加哈伯德 /道斯冰川7晚

名人郵輪尖峰號∣南行/北行冰川及額外加選阿拉斯加行程7晚

亮點

透過魔毯欣賞最佳視野、親近自然，航行穿越峽灣

通過無邊際露臺的落地窗欣賞阿拉斯加迷人景色

如欲了解更多郵輪訊息或預訂航程，可洽詢指定旅行社合作夥伴：雄獅旅遊（02-8793-9608）、AsiaYo（02-7755-0575分機2310）等

更多關於名人郵輪及未來航程的資訊，請瀏覽https://www.celebritycruises.com/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301242