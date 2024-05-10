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中市北屯「大坑佳境市集」5/11母親節前夕正式開幕

聯合新聞網／ 台北訊
中市北屯-大坑佳境市集-母親節前夕正式開幕。圖／台中市政府提供
中市北屯-大坑佳境市集-母親節前夕正式開幕。圖／台中市政府提供

台中市北屯「大坑佳境市集」即將登場！位於北屯區東山路一段與東山路一段383巷口(經補庫停車場對面) 的「大坑佳境市集」日前通過攤販集中區設置許可，將於5月11日母親節前夕起正式營業，市集與大坑風景區9號步道相銜接，歡迎全家帶媽媽來戶外走走，逛逛市集、購買大坑在地農產品並享用美食。

經發局表示，「大坑佳境市集」佔地面積約2,457.6平方公尺，募集90家攤販，營業種類有美食小吃、農特產品及百貨飾品等，可滿足各年齡層的需求。市集旁邊的大坑地震紀念公園與大坑風景區9號步道相銜接，周邊有豐富遊憩景點，遊客早上可先至市集品嚐豐盛早餐，補充體力後，再登山體驗台中後花園大自然的美好。大坑9號步道沿途平緩、環境清幽、綠意盎然，視野遼闊可遠眺台中市區都市景緻，是民眾休閒、遊憩、享受森林浴的好去處，遊客下山後，還可以繼續迺市集，購買大坑在地農產品、百貨飾品。

大坑佳境市集鄰近大坑風景區9號步道。圖／台中市政府提供
大坑佳境市集鄰近大坑風景區9號步道。圖／台中市政府提供

經發局說明，鼓勵民眾盡量選擇大眾運輸工具前往市集，可搭乘 1、15、20、21、66、85、270、271、276 及 277 等公車，於大坑9號步道站或台電東山所站下車即到達。另呼籲民眾做好垃圾分類，不得亂丟垃圾、菸蒂、吐痰或破壞環境，以維護周邊居民生活品質。

經發局表示，市府將不定期實施營業稽查，督導市集落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安等各項工作，讓民眾安心逛市集，持續提升市集整體營運水準。另大坑佳境市集目前營業時間為週六及週日上午10時至下午6時，民眾前往市集前可至大坑(佳境共好市集)臉書粉絲頁查詢，以掌握相關營運資訊。

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